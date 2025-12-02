宏福苑火災｜標普料索償增產險企業承保業績壓力　或審視定價策略

大埔居屋屋苑宏福苑於上周三（26日）發生五級火警，奪去至少151條人命，同時有逾千個家庭生活大受打擊。另一個惹人關注的議題，就是有關賠償問題。評級機構標準普爾發表名為《香港火災慘劇將加重產險公司盈利壓力》的報告，指出由事件引發的相關索償，將對財產及意外保險業界的承保業績構成壓力：同時預期保險公司將重新檢視其風險承擔及定價策略。因為競爭激烈，過去數年財產保險保費持續下降。



標普分析師表示：「香港財險業界今年早前已受超強颱風『樺加沙』及黑色暴雨等極端天氣事件影響，盈利已被削弱。大埔宏福苑火災的索償損失將進一步侵蝕業界的承保邊際。不過，相對於業界的資本狀況，影響應屬可控。」

料太平保險臨更大索償

標普預料中國太平保險（香港）有限公司，可能面臨更大的索償，因為該公司承保了宏福苑的財產損失及與裝修相關的第三者責任險。不過，考慮到太平保險（香港）的再保險安排，相信大部分損失預計將由再保險公司承擔。

大部份財險公司獲母企支援

標普估計，近期火災造成的保留損失，或會令2025年香港財險業界的淨綜合比率上升2至3個百分點至97%至98%，相較2024年的93.2%，意味業界仍有望錄得承保盈利（淨綜合比率低於100%即代表承保盈利）。主要保險公司透過合約及超額損失再保險計劃，有助減輕其保留損失。業界整體再保險使用率約為35%，其中物業使用率更高，約為60%。此外，大部分獲評級的財險公司均能獲得母集團的財務支援，有助鞏固其信貸評級。

標普分析員補充：「預期保險公司將重新檢視在高度競爭的財產保險市場中的風險承擔及定價策略。近年保費持續下降，而近期事件亦凸顯了香港棚架物料及建築工序的風險，包括2025年10月中環商業大廈棚架起火事件。」此外，這些事件或促使主要保險公司重新考慮擴大內部再保險於財產風險的應用，因為擴大內部再保險或增加業界對大型損失及天災的盈利脆弱性。