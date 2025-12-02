宏福苑5級火｜義工災區設小動物心願牆　1照片震撼內地網民：哭死

宏福苑五級火除了過百人不幸遇難，也有不少小動物在這次災難中離世，令人心痛。有動物義工組織近日在災區附近設有「小動物心願牆」，讓前來憑弔的人可以為小動物寫上悼念語句。有內地網民將現況的照片上載到小紅書，不少網民看到其中一張照片也直言「忍不住哭了」，也讚賞香港是個動物都有尊嚴的地方。



愛協：63隻動物不幸身亡

愛護動物協會在社交平台公布，由11月27日至11月30日，獲救倖存動物有209隻，有63隻動物不幸身亡。被救出的動物當中，以貓隻數量最多，78隻從災場救出的貓貓中，有44隻倖存，34隻不幸離世。狗隻則有18隻獲救出，但只得6隻生還。生還率較高的動物包括嚙齒類、蛇和龜，其中61隻獲救出的龜中，有54隻生還，7隻不幸死亡。

義工組織設「寵物家屬悼念區」

不少寵主都視寵物如親人，動物義工組織連寵拯救隊在廣福邨廣福休憩公園設立「寵物家屬悼念區」，讓前來憑弔的人可以為小動物寫上悼念語句，有內地網民將現況照片上載至小紅書，並寫道「香港民眾寫给逝去寵物的信」。從照片中所見，不少市民在心願牆上寫上悼念語句，「如今踏上彩虹橋，從此無憂無慮」、「願貓B狗B在天堂、在彩虹橋安樂」、「多謝所有動物一直陪伴在我哋身邊」、「獻給宏福苑的小動物，願你們在彩虹橋上快樂無憂」。除了祝福語句之外，現場還掛了不少狗繩、狗玩具在樹上，懷疑是已離世狗隻的遺物，此外還有一些寵物罐頭、零食以及飛機籠擺放在一旁。

不少內地網民對港人為遇難動物設心願牆都感動不已，認為香港是一個動物都有尊嚴的地方，「香港真的很有愛，這是我喜歡的香港，每年都要去一兩次」、「好喜歡這種氛圍，小動物平等的收获自由和爱」、「有愛」、「你是這麼好的一座城市」、「真的很温暖的地方，很有温度」，也有網民表示原本只看心願牆上的悼念句子還控制到情緒，但「看到這麼多罐頭忍不住了」。