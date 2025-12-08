港股明年有望挑戰3萬關　薦四大板塊8隻個股｜伍禮賢

去年12月恒指仍處於19000點附近之時，筆者於本欄指出港股2025年目標為25000點。現一年後回顧，港股如期出現第二年反彈，並一度升穿27000點，而最近則回落至26000點附近。而由年初至今，恒指累計約三成升幅。



經歷2025年反彈後，從估值來看，目前恒指市盈率高於過去5年均值，並向上偏離約一個標準差，反映總體估值有所修復，但處合理區間；而科技指數剛回升至5年均值，反映估值仍有追落後的空間。至於整個市場的股息環境，雖然恒指股息率以及高息指數的股息率分別回落至大概3%、6%附近的水平，但相對目前內地利率環境，吸引力仍然突出。

料明年中美息差續收窄

隨著美國今年9月份進入新一輪的減息周期，而內地長年期的債息收益率出現底部回穩的信號，中美之間息差出現收窄的局面在2026年還是值得預期的。這個息差的回落有助於國際資金回流到港股這個『估值窪地』。另一方面，今年北水流入港股水平總體持續增加，累計持有額度更一路創新高。相信這並非短期博弈，而是在內地利率環境偏低，人民幣資產進行全球配置的長期戰略選擇。預期北水明年將保持持續流入的趨勢，並為港股進一步增加了流動性的深度。

以上兩點說明了港股目前正處於『估值合理+資金流入』的一種狀態，這也是明年港股走勢的基本面。」

明年恒指可再觸及3萬點

筆者認為港股明年有機會再次見到30000點以上的水平。近20年，港股股息收益率與內地10年債息之差，與恒指的走勢是呈現出高度負相關性。隨著近年港股上市企業逐步提升派息水平，目前30000點恒指所對應的股息收益率還是要較現時內地債息環境吸引。

從更長的角度來看，自1997年至今，恒指大概每10年完成一輪從牛市到熊市，再回到牛市的周期，當前正處於從熊市回到牛市的下半個周期的過程。從以上綜合來看， 估值、資金、周期三者有望相互配合，帶動明年恒指進一步向上。

四板塊存投資機遇

在可關注板塊方面，在2026年筆者認為中資金融、智能科技、能源有色、本地銀行等四大板塊仍存在不錯的投資機遇。當中中資金融與市場走勢回暖關係密切，智能科技則正處於國策風口之上，而能源有色在利率下行周期之下受惠，至於香港本地銀行，相信能夠在港股活躍、樓市回穩的過程中有所表現。

具體個股方面，投資者不妨關注新華保險（1336）、中國人壽（2628）、騰訊控股（0700）、阿里巴巴（9988）、山東黃金（1787）、江西銅業（0358）、港交所（0388）以及中銀香港（2388）。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

