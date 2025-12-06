「倒轉V形」延伸形態離場　分析兩大妙處｜聶振邦

承接11月下旬探討「圖表形態」的反轉形態之一的「倒轉V形 / V形頂」，今次講解的是其延伸形態，名為「延伸倒轉V形 / 延伸V形頂」。跟「V形 / V形底」和「延伸V形 / 延伸V形底」的差別相同，後者於形態的右方有「平台」，是指買賣雙方在角力，形成拉鋸局面。「延伸倒轉V形 / 延伸V形頂」亦是如此，「平台」見於形態的右方。於股指或個股上揚一段日子 (通常不少於兩周) 後，出現頂部轉角，繼而走勢由升轉跌；但與「倒轉V形 / V形頂」的差別在於股指或個股不是一瀉如注。



越秀地產案例解說

走勢稍見下行不久，賣方動力便遭買方反擊，見好淡爭持，由往下「單邊市」變為「上落市」。到底「延伸倒轉V形 / 延伸V形頂」能否成形，取決於好淡爭持的時長，會以不多於兩周為佳。這樣視為買方反擊未能成功，賣方依然佔優，股指或個股繼續保持往下「單邊市」走勢。可以參考越秀地產（0123）的案例，於2023年7月18日低見8.17元，之後股價漸見上移，約兩周後於7月31日和8月4日分別高見11.26和11.18元，累升逾三成半。值的留意7月31日成交約4,146萬股，為同年4月21日以來最大成交量。

高位放量留心逆勢

而2023年7月31日高見11.26元，創同年5月2日以來新高，反映當時股價處於接近三個月高位見「放量」，乎合「倒轉V形 / V形頂」特點。自8月7日起股價下行，至8月22日低見8.97元，仍較7月18日低見8.17元高近一成，證明跌浪還未真正展開。繼而股價回升至9月4日高見10.8元，又較7月31日高見11.26元為低，解讀為買方反攻。至於8月22日至9月4日歷時不足兩足，故此當時的好淡爭持視為「平台」出現，所以確認並非「倒轉V形 / V形頂」，而是「延伸倒轉V形 / 延伸V形頂」出現。

尋底歷時可以綿長

之後股價表現反覆，直至2023年9月26日低見8.78元，低於8月22日低位8.97元，跌浪才正真展開。若單以2023下半年低位5.63元 (見於12月27日) 計算，經已約三個月累跌近三成六。不過實則跌勢未止，於2024年1月22日進一步低見4.18元，不足一個月再跌近兩成六。此外，4月開局兩個交易日分別低見4.08和4.07元，同是低於4.18元，代表「尋底之旅」仍未結束。於實際操作，從2023年7月31日和8月4日高位均在11元以上，卻收於其下，反映11元的阻力明顯。於8月8日收報9.91元，連10元亦告失守。

10元是重要心理關口，於股價是單位數和雙位數的分水嶺，確認失守後預示股價要下行一段日子。故此若於2023年8月上旬未有果斷離場，於9月4日高見10.8元後股價回落，並於9月5日收報9.84元，再次收低於10元，配合「延伸倒轉V形 / 延伸V形頂」的「平台」亦已出現，便應把握最後逃生機會。若以9月5日收報9.84元，對比2024年4月2及3日分別低見4.08和4.07元，累跌近六成，除了令資本虧損顯著減少，亦要知道期內折騰長近七個月，如此心理壓力同樣得以免除了。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。