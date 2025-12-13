「底部單日轉向」　捕轉角效果佳　隨時倍賺建奇功｜聶振邦

在「圖表形態」的反轉系列，於細分的四個歸類（頭肩、頂底、V形和轉向），首三個已完成講解，現進到第四個的「轉向」小系列。論到轉向，是指股指或個股走勢出現逆轉，可以是由升轉跌，或由跌轉升，若轉向於一天內發生，由升轉跌傾向是開於全日高位或幾乎高位，收於全日低位或幾乎低位，在陰陽燭圖，應見長陰燭 （大陰燭、上影陰燭、上下影陰燭）；而由跌轉升，則是相反的低開高走，應見長陽燭 （大陽燭、下影陽燭、上下影陽燭）。留意如此變化不必在單日發生，於雙日完成變化，依然歸類到這個「轉向」小系列。



轉角位交投見激增

首個形態會看「底部單日轉向」，代表股指或個股下行一段日子 （通常不少於兩周） 後，在低水平見轉角走勢，由當刻開始重拾升軌。於轉角之時，會見上述的長陽燭，並於價量互動上有其獨特性。當股指或個股下行時，相對成交金額或成交量漸見減少，形成「價跌量縮」，證明賣方動力正在減弱。於轉角過後，股指或個股漸見上揚，相對成交額或成交量逐漸加增，形成「價量齊升」。從「價跌量縮」轉為「價量齊升」，中間的轉捩點發生在轉角位置，成交額或成交量激增。

規避假突破之建議

當時的「量」明顯突出，一般是平常的三倍或以上。於「底部單日轉向」，為賣方佔優一段日子後，優勢漸見收窄，當其最弱之時買方大舉反擊，故此轉角時出現「量」激增，應理解為主要來自買方，傾盡全力來奪回優勢。從股指或個股當日已見由跌轉升的結果，證明買方反擊成功，進取者可於當時伺機入市。至於謹慎者，若顧慮走勢上的「假突破」可能性，可於轉角出現後未來兩個交易日股指或個股仍見上揚，再部署進場。誠然如此操作入市會較安心；但切記回報將較成功捕捉轉角時失色。

中國恒大案例解說

與大家看一個極端例子，中國恒大 （除牌前代號：3333） 於2021年11月23日錄得當月高位3.06元後股價偏軟，至2022年3月18日 （星期五） 收報1.650元，歷時不足四個月累跌超過46%。下個交易日 （3月21日） 開市前宣佈停牌，皆因要延遲發佈2021全年業績。最終在2023年8月28日才復牌，低開超過86%，報0.22元，不過已是全日低位，之後股價逐漸回升，曾高見0.41元，最終較高位僅低十二個價位收市，報0.35元，較開報0.22元高近六成形成「長陽燭」。

觀乎當時市場對恒大前景感悲觀，最終仍已長陽燭收市，以及當日成交量接近18.5億股，較停牌前最後交易日不足2.09億股出現明顯「放量」，可理解為「底部單日轉向」出現。自2023年9月初開始股價漸見走強，至9月12日高見0.94元，較8月28日收報0.35元，約半個月累升近1.7倍。另可留意8月29日至9月5日收市位徘徊在0.270至0.35元，差距僅十六個價位，少於廿格反映波幅偏小，配合8月28日的單日轉向，證明投資者有充裕日子以低價進場，順利捉緊倍升獲利機會並非難事。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

