名創優品(9896)：自有IP驅動　海外擴張加速　迎反彈機會｜彭偉新

名創優品（Miniso）主要業務為提供高性價比的家庭用品、化妝品和食品，旗下還擁有Top Toy等潮玩品牌。名創優品自有品牌（IP）和產品佔收入的約25%，並計劃在五年內將自有IP的銷售貢獻提升至50%。集團的亮點包括持續的同店銷售增長、穩定的盈利能力，以及在全球市場上快速擴張的能力。短期內，名創優品會受惠於即將來臨的假日旺季與強化的本土化運營；中期將受益於多元化的門店格式和自有IP的擴展；而長期則依賴於穩固的品牌形象及全球擴張策略。名創優品的主要亮點在於其快速的市場適應能力及產品創新能力，這些創新不僅促進了銷售，也提升了品牌忠誠度和市場份額。



集團的業務模式以高性價比的家庭用品、化妝品及食品為核心，並擁有多個自有品牌和潮玩產品。公司通過創新設計及不斷更新產品組合，滿足消費者多元化的需求。名創優品在國內外市場均取得了穩定增長，不斷擴張其門店數量，並通過強化本土化策略，提高消費者的品牌認同感。而集團所處的零售行業正經歷著復甦的周期。隨著消費信心逐步恢復，行業整體穩步增長，尤其是在主要市場如中國和美國。在競爭方面，名創優品面對來自其他零售品牌及本地供應商的激烈挑戰，尤其是在價格及產品創新方面。值得注意的是，行業內的競爭加劇，同時消費者的價格敏感度亦在上升，使得企業需創新及優化產品以保持競爭優勢。

2025年第三季度，名創優品的營收同比增長28.2%，達到57.97億元人民幣，而經調整盈利為10.22億元，同比增長14.8%。經調整的淨利潤為7.67億元，同比增長11.7%。公司認為，財務數據顯示出其穩定的財務表現與增長潛力。名創優品的主要亮點包括強大的自有品牌（IP）策略，其自有IP產品的銷售增長顯著，尤其是YoYo這個品牌的收入有明顯增長。此外，Top Toy在季度內實現了111%的年增長，多元化的產品組合有助於抓住市場機遇。

集團在市場增長潛力方面表現出色，尤其是在海外市場的拓展上有明顯成效。隨著全球消費者對高性價比產品的需求上升，名創優品在中國及美國市場的同店銷售持續增長，顯示出強勁的市場吸引力。2025年上半年，海外收入貢獻率從39.5%升至42.6%，特別是在北美和東南亞地區，公司的店舖增加了銷售渠道，進一步推動營收增長。此外，名創優品在開發新市場方面的策略，如美國店舖為海外收入貢獻約15%，顯示了未來增長的潛力。

另外，自有品牌策略成為名創優品的一大競爭優勢。通過與全球知名IP合作，如Disney和Sanrio，公司成功推出多款受市場歡迎的產品，這些自有品牌的銷售占比逾25%。這不僅增強了品牌影響力，還有助於提高毛利率。此外，名創優品在營運效率上不斷優化，透過數字化管理和供應鏈協調來降低成本，從而提升盈利能力。報告指出，該公司的高庫存周轉率（3.9 - 5次）顯示出其在資源管理上的卓越能力，這些因素共同支持了公司的穩健增長。

名創優品(09896)於今年7月25日至12月16日期間的資金流狀況。（圖１）

名創優品 (9896.HK) 於昨日以 38.68 港元收市，全日上升 0.1 港元或 0.26%。集團過去5年的平均Beta值為 0.16，系統性風險低於大市。自今年7月25日至今年12月16日期間，股價錄得2.46%的升幅，該期間共錄得24.69 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的22.81 億港元，而散戶則佔當中的1.89 億港元(見圖1)，大戶對散戶資金流比率為 12 比 1，反映大戶投資者仍然有望成為帶動股價上升的主要動力，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上24.65%；而最低曾經跌至-4.6%，至於12月16日當日則為4.36%，反映大戶資金動力正在改善之中，有助股價繼續向好。

名創優品股價於今年4月觸及低點27.05港元後展開反彈，在波段上升過程中最高攀至51.95港元。然而，隨着股價創出高位，9天RSI已率先從70上方回落，形成頂部背離訊號，其後於9月跌破20天移動平均線支撐，股價進入調整通道，最低於11月24日下探36.22港元，此位置正好對應前期漲幅的61.8%斐波那契回調位。若能穩守這一關鍵支持，股價很大機會已構築階段性底部。近日股價已成功突破20天線阻力，9天RSI同時升穿50中軸線，MACD指標亦呈現牛市擴散訊號，技術形態明顯轉強，預期後市將迎來新一輪上漲動力。建議投資者可於39.00港元附近吸納，目標指向46.00港元，只要股價維持於36.80港元之上，暫時毋須急於止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。