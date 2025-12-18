港股風雨飄搖　中海油可攻可守｜許繹彬

聖誕長假將至，全球股市於本周的走勢，除美國相對穩定外，其他主要市場似乎受節日氣氛感染，一同「快落」。一向備受關注的日經225指數，截至昨日（17日）累計下跌逾千點；南韓綜合指數亦一度跌穿4000點水平，昨日才勉強回穩；台灣加權指數則一度失守27500點重要心理關口，三個交易日累跌數百點；滬深三大指數本周同步下跌。在亞洲市場整體疲弱下，港股亦難以獨善其身，本周曾回落至25000點附近，收市創近期低位。然而昨日隨日經回穩，港股才有幸重返25400點以上。北水雖持續淨流入，但金額縮減至低水平，為近月罕見。



亞洲市場回落的主因，是市場憂慮日本央行本周五（19日）可能加息0.25厘，引發日圓套息交易平倉，衝擊全球股市，投資者先行減持。此外，美國失業率升至4.6%，高於預期，雖美股暫無大反應，但增添投資者不安。港股則「屋漏偏逢連夜雨」，除上述因素外，內地國家統計局公布11月零售、工業及固定資產投資數據均遜預期：社會消費品零售總額約4.39萬億元人民幣，按年僅升1.3%，增速為2022年12月以來最低；規模以上工業增加值按年亦只升4.8%，升幅為2024年8月以來最低；首11個月城鎮固定資產投資按年跌2.6%，為2020年6月以來最大跌幅。

內房債務問題再次發酵

另一壓制因素是內房債務問題持續發酵，上周雅居樂（3383）遭新濠國際（0200）旗下公司入稟清盤，另外，昔日內房龍頭萬科（2202）有一筆中期票據原定即將到期，但因財政流動性壓力而尋求延期，推遲本金償還期限。萬科、雅居樂等不利消息，再度引發市場對內房危機影響內地經濟復甦的憂慮。

中海油上半年業績亦較為平淡。（資料圖片）

大市暫見技術反彈不宜過份樂觀

筆者認為，踏入十二月，聖誕長假臨近，加上基金結算因素，令港股遇上不利消息便易見沽壓，低位又欠承接。而內地臨近年結，多項數據公布及內房債務到期，亦容易惹起市場關注，擔心引發連鎖效應，投資者不可輕視。恒指接連跌穿10天及20天線，一度逼近25000點，技術結構受損。昨日反彈僅可視為技術反彈，不可過分樂觀，大市宜盡快重上10天線（約25660點）及20天線（約25750點），否則或會續試25000點大關。建議投資者為2026年首季布局，在風雨飄搖的市況下，「中特估」具防守性，若選息口敏感股份，中海油（0883）不失為建倉對象。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。