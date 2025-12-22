年底持倉檢閱不能少　有一個策略助控風險　維持長期目標｜伍禮賢

今年環球投資市場走勢不俗，相信不少投資者的資產組合都能夠錄得一定的利潤，此固然值得慶祝一番，以慰勞過去一年在投資市場中所作出的努力。惟投資者亦不宜忘記趁年底為自身的投資組合進行一次大檢閱，看看一些長期持有的股份類別，經歷一年的表現後，是否還符合當初持有之初心。筆者認為，有以下基點需要作出留意。



（一）是否有不宜再持有的股份

不少人會透過分散投資來平衡風險與回報，惟投資者亦應該通過進行投資檢視，了解組合中是否有一些股份的基本面發生了變化。這種變化可能是企業自身引起，又或者隨著時間推進，一些行業逐步進入高低增長周期的更替輪換，這些均有機會成為投資者沽出本來已經持有多時的股份。例如，今年有不少新經濟消費股份，股價經歷大升大落。但明年市場還能否給予此部分企業高估值，或溢價估值，投資者亦需要作出考慮。又例如投資者本身持有一些派息穩定的股份，但在今年出現削減派息的情況，也需對持有作重新審視。

（二）檢視自身的投資組合配置比重

要檢視自身的投資組合配置比重，可以先了解一下自身是否有一些人生大計將要達成，繼而留意組合內各資產的配置比重，確保你清楚知道每項資產在整體中的佔比，並能判斷是否需要再平衡。

如果投資者打算置業、準備結婚，可能在資金或開支方面會出現較大的需要。因此，投資者便有必要減低風險資產在組合內的比重。若然是即將成為新手父母，更加需要把逐漸降低高風險資產的持有比重。投資者宜限制自身染指期權、窩輪等衍生或槓桿產品的佔比，並適宜把資金轉移至高收益或投資低風險產品上，例如貨幣基金、派息基金等，避免資產價格出現大幅波動而影響開支上的部署。同時，亦可以把部份資金分段分注買入穩定收息股、大型增長股、低風險指數型基金ETF等，以令組合的潛在風險得以控制。

（三）進行投資比重還原

在投資過程中，資產配置是影響風險與回報的核心因素。然而，隨著市場波動，不同投資標的之市值或價格都有機會出現變化，導致投資組合逐漸偏離原本設定的投資比例。此時，「投資比重還原」便成為維持投資策略紀律的重要一環。

簡單來說，投資者只需將投資組合的各資產比例調整至最初設定的水平或比例，這是一種再平衡（Rebalancing）的方式，透過買入或賣出組合內的資產，讓投資組合回到既定的配置比重。

投資比重還原是一種簡單卻有效的策略，能幫助投資者控制風險、維持長期目標，並在市場波動中保持冷靜。透過進行投資比重平衡，投資者不僅能避免過度集中單一標的或板塊之風險，還能確保投資組合與自身本來的投資取向相符

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。