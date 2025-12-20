「頂部單日轉向」未必純用來避險　轉守為攻成效也見出眾｜聶振邦

今日我們續談在「圖表形態」的反轉形態的「轉向」小系列，繼「底部單日轉向」，現看「頂部單日轉向」。此乃「底部單日轉向」的倒掛形態，若大家一直有研讀本系列文章，應會知道「倒掛」至少體現在三方面，就是形態定性、出現位置和組成結構。上回講解的「底部單日轉向」，屬於利好形態，所以「頂部單日轉向」的形態定性當然是其相反，為利淡形態。論到「利淡」，不少投資者傾向視為「離場」訊號，皆因「股票投資」看法，容易不自覺地與「建好倉」劃上等號。



利淡形態也可圖利

要是反過來看「建淡倉」，利淡形態就變成「進場」訊號，可見「頂部單日轉向」的出現，對已建好倉的投資者是避險（防守） 訊號；而對已建淡倉的，應是準備進攻訊號。至於「倒掛」的第二方面體現，可看出現位置，「底部單日轉向」見於股指或個股下行一段日子後，相對「頂部單日轉向」則見於上揚一段日子（通常不少於兩周） 後，在高水平見轉角走勢，由當刻開始股指或個股由升轉跌。於價量互動上，當股指或個股上揚時，相對成交金額或成交量漸見減少，形成「價升量縮」，意味著漸見乏力上揚。

形態架構價量解讀

於頂部轉角過後，股指或個股漸見下行，相對成交額或成交量逐漸加增，形成「價跌量增」。從「價升量縮」轉為「價跌量增」，中間的轉捩點發生在轉角位置，成交額或成交量激增。與「底部單日轉向」相同，轉角位置的「量」明顯突出，一般是平常的三倍或以上，並主要來自賣方動力。第三方面體現於組成結構，於轉角位置，股指或個股走勢出現逆轉，由升轉跌於一天內發生。在陰陽燭圖，當日會見長陰燭（大陰燭、上影陰燭、上下影陰燭），證明在一直買方佔優中，賣方反擊取得成功。

形態應用案例參考

由於賣方已奪主導權，預示股指或個股的跌勢不會在短期內結束，因此對已建好倉的投資者，當時部署離場是合適操作。對取進者而言，則可考慮「反手」進行逆向操作「建淡倉」。以快手─W（1024）為例，自2024年2月5日低見38.4元後見升勢，至3月12日收報51.35元，超過一個月累升近34.00%。當日成交量約4,280萬股，緊接成交量見減少，至3月20日約1,430萬股，較約4,280萬股少近2/3。當日收報52.25元，高於早前的51.35元，形成「價升量縮」。於3月21日開報53.45元，高開近2.23%；高位則在55.45元，升幅擴大至6.12%。

不過後勁不繼，由本來的長陽燭，最終收於51.25元，倒跌逾1.9%，變為長陰燭收場，配合成交量約5,207萬股，除了高於2024年3月12日的，亦是3月20日約1,430萬股的3.64倍，已乎合是平常的三倍或以上的標準，確認「頂部單日轉向」出現。當時股價走勢果然逆轉，由升轉跌，後於4月11至17日見五連跌，於4月17日收報45.65元，較3月21日收報51.25元，不足一個月已累跌近11%，要是在51.25元建構淡倉，上述跌勢變為賬面利潤，而同期恆指累跌卻不足5%，證明當時以快手建淡倉圖利成效不俗。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

