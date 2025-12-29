2025年藍籌升幅王的啟示｜伍禮賢

2025年投資市場即將進入年底的時間，回顧這一年，環球股市普遍表現理想，港股市場亦不例外，截至聖誕假期前期，恒生指數由年初至今升近5,700點，升幅接近三成。



宏橋升幅近180%稱王

大市表示強勁，作為成分股的藍籌股份表現自然不俗。截至12月23日收市，89隻藍籌股之中錄得69升20跌。而升幅排名頭10大藍籌股，分別為中國宏橋（1378）、翰森製藥（3692）、紫金礦業（2899）、信達生物（1801）、泡泡瑪特（9992）、中芯國際（0981）、京東健康（6618）、中國生物製藥（1177）、周大福（1929）及中國人壽（2628）。當中中國宏橋以178%的累積升幅，榮獲今年藍籌股升幅之王。而累積升幅超過一倍的藍籌股份數目達到8隻，排名第九及排名第十的周大福及中國人壽升幅則為93%及91%。

美團Keeta

美團及理想跌幅超過3成

至於跌幅榜方面，2025年累計錄得跌幅最大的頭10隻藍籌股分別為美團（3690）、理想汽車（2015）、比亞迪電子（0285）、京東集團（9618）、中升控股（881）、蒙牛乳業（2319）、龍湖集團（0960）、新東方（9901）、創科實業（0669）及京東物流（2618），美團成為藍籌股跌幅之王。十大下跌股份中，美團、理想汽車年內的累計跌幅均超過三成，分別達到-32%及-31%，至於排名第十的京東物流則跌8%。

從以上升跌幅榜可以看出，升幅榜中以資源股、生科醫藥股佔比較多，而跌幅榜中，傳統消費股，以及受到中美關注戰影響較為明顯的股份下跌相對明顯。筆者認為，這對市場帶來的啟示，是有時相對於挑選合適的股票投資，買對行業更為重要。如果行業在當年表現得差，投資者要在行業中選一個有理想表現的股份，其實難度是較高的。相反，如果買對了行業，投資者可能隨意選擇一隻股份，可能獲勝的機會也不會太低。其實，這樣的選股模式，就是「自上而下」的分析模式，亦即從宏觀到微觀，由行業到企業。

基本面持續性是核心因素

此外，今年升跌幅榜帶出的第二個啟示就是，前一年表現得好的股份，並不必然可以推斷下一年股價表現，基本面的持續性才是核心因素。例如美團在2024年全年累計升超過八成，到了2025年則跌超過三成。而今年升幅王中國宏橋，是繼2024年升了84%之後，今年再錄得178%的升幅，這投資者亦應值得留意。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。