AI療法獨角獸腦動極光　旗下智精靈科技取得兩大突破｜聶振邦

腦動極光（6681）今年1月在香港聯交所主板上市，是港股唯一專注認知障礙診療領域的AI數字療法獨角獸。雖然該公司作風低調，但近期股價漸見活躍，反映聰明資金正密密收集。



該公司於上周一（12月22日）發公告，旗下子公司智精靈科技取得了兩大重磅突破。首先，在國家科技重大專項「癌症、心腦血管、呼吸和代謝性疾病防治研究」公開指南申報中脫穎而出。在眾多國內頂級醫療及科研機構的激烈角逐下，智精靈科技與合作單位聯合正式獲批課題《基於深度推理大模型的顱內動脈粥樣硬化狹窄相關認知障礙數字診療關鍵技術建立及場景化應用》(項目編號：2025ZD0546200) 並啟動實施。此外，智精靈科技與首都醫科大學宣武醫院聯合申報的「認知障礙數字醫療北京市重點實驗室」亦成功獲批成立。

眾所周知，國家科技重大專項的立項就是國家機關對相關科研項目的認證。亦即是說，這個項目的實施獲得了國家的支持，未來有望把研究成果於全國落實執行。

事實上，顱內動脈粥樣硬化狹窄（Intracranial Atherosclerotic Stenosis，ICAS）在中國是很普遍的潛在病症，據資料顯示，國內35歲以上人群的發病率高達13%。由ICAS導致的腦組織不可逆損害，會造成以記憶減退、語言障礙和執行障礙為主要表現的認知功能障礙，儘管近半數的中、重度ICAS患者存在認知障礙，目前仍缺乏有效的早期診治手段。

建立全周期診療機制 打穩未來全面實施的基礎

顱內動脈粥樣硬化狹窄的致病源普遍認為可能與高血壓、糖尿病、吸煙、遺傳等因素息息相關，但由於患者對此病的認識不深，往往未能及早察覺，錯失了早期治療的黃金期。同時，此病早期可無症狀或症狀輕微，一旦症狀嚴重時，極有可能硬化程度已經比較嚴重，甚至出現腦梗死。而ICAS與認知功能障礙具有關鏈性，對ICAS病患者而言，認知功能障礙是雪上加霜。

此次啟動的國家科技重大專項課題，將由首都醫科大學宣武醫院牽頭，與腦動極光等多個頂級醫療及科研機構聯合聚焦ICAS相關認知障礙的診療難題，旨在建立ICAS相關認知障礙的評估技術體系及深度推理預測大模型，以提供疾病早期篩查、風險預判和預防、干預的診療工具，並建立ICAS相關認知障礙全場景閉環管理體系。

同期獲批的「認知障礙數字醫療北京市重點實驗室」，由臨床醫學、基礎研究、技術開發與硬件創新四方力量深度融合共建，形成了「臨床驅動、基礎支撐、軟硬結合、貫通轉化」的協同模式。

就腦動極光而言，上述兩項突破將顯著提升他們科研頂層設計與重大專案管理能力，通過與「產、學、研、醫」深度融合模式持續產出高品質學術成果，強化公司在「數字療法」領域的學術聲譽與行業權威性。核心技術層面，依託項目合作獲取的高質量臨床數據，結合AI大模型技術深度融合，全方位構築更高技術壁壘；商業發展方面，取得權威背書，公司將進一步深化與頂級醫療機構的合作，加固已覆蓋200餘家醫院的科研合作網絡，縮短產品市場導入周期，加速開拓神經內科、老年科等專業醫療市場，推動商業模式升級與業務規模擴容。

2025上半年，腦動極光的收入大幅上升，從2024年同期的5,189萬元人民幣，按年增長92.81%至超過1億元人民幣。主要動力來自該公司的核心產品大賣。據了解，該產品是一款以循證醫學為基礎的醫療級數字療法產品，也是中國首款獲得監管批准的認知障礙數字療法產品。

綜合而言，這兩項成果標誌著公司在認知障礙數字診療領域的AI人工智能數字技術實力與行業影響力獲得國家及地方層面的高度認可，技術研發，臨床轉化與平台建設進入新階段。2026年，腦動極光的業績前景及股價表現值得期待。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。