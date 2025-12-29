離岸價曾升穿7算　兩官媒發文降溫﹕永遠不要賭人民幣單邊升值

人民幣近期處於強勢，離岸價更於上周四（25日）曾升穿7算大關，為2024年9月以來首次。對於人民幣強勢，內地兩份官方媒體《上海證券報》及《中國證券報》在今日（29日）一同發文，試圖讓市場「降溫」，並指出市場參與者「永遠不要賭人民幣單邊升值」。



內地官媒《上海證券報》周一發文，引用分析師觀點發出警告，稱外匯市場難以預測，建議外貿企業不要押注人民幣匯率單邊走勢。國聯民生證券研究所宏觀分析師邵翔認為，隨著人民幣升值壓力上升，官方擁有豐富的政策工具，不會放任人民幣匯率大幅升值。

稱官方擁豐富政策工具

籲切盲目跟風賭匯率走勢

《中國證券報》進一步指出，人民幣匯率走勢仍存在較大的不確定性，呼籲企業和金融機構切勿盲目跟風、賭匯率走勢，應堅持風險中性理念，做好匯率風險管理。

離岸價最新報7.009，跌73點子；在岸價最新報7.0101，升38點子；每百港元兌人民幣最新報90.18。