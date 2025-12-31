彭博﹕華納兄弟探索擬再次拒絕派拉蒙天舞收購計劃
撰文：張偉倫
出版：更新：
美國媒體公司派拉蒙天舞與影視串流平台Netflix，雙方正在競購華納兄弟探索。據《彭博》報道，華納兄弟探索計劃再次拒絕派拉蒙天舞的收購計劃。
《彭博》引述因談及內部討論而不願具名的知情人士透露，華納兄弟探索董事會尚未做出最終決定，但將於下周召開會議。董事會的關切之一在於派拉蒙天舞至今仍未提高報價，而華納兄弟探索此前已以該報價不如Netflix的方案為由予以拒絕。
派拉蒙天舞擁有與公司同名的電影制片廠以及MTV。該公司一直在發起公開行動，為其收購華納兄弟探索的提議爭取支持。華納兄弟探索旗下資產包括HBO和CNN。華納兄弟探索接受與Netflix交易三天後，派拉蒙天舞於12月8日公開提出每股30美元的現金收購要約；Netflix僅收購華納兄弟探索的電影製片廠和流媒體業務。此後，派拉蒙天舞已兩度修改其要約，最近一次是在要約中納入億萬富豪拉埃裡森以個人名義提供的擔保，涵蓋404億美元的股權融資及其他承諾。
報道引述知情人士透露，華納兄弟探索董事會仍未被打動，正在等待派拉蒙天舞提高收購報價的財務條款。幾位股東曾表示，他們預計派拉蒙天舞會提供更高報價。
甲骨文創辦人艾利森個人擔保3144億 力挺派拉蒙競購華納兄弟探索華納兄弟建議股東拒絕派拉蒙收購要約：不符合公司與股東最大利益華納兄弟探索董事會籲股東拒絕派拉蒙收購提案 Netflix表歡迎華納兄弟探索據報拒絕派拉蒙天舞收購方案 另特朗普女婿退出交易路透社：華納兄弟擬周三表決收購案 或拒絕派拉蒙轉向Netflix