彭博﹕華納兄弟探索擬再次拒絕派拉蒙天舞收購計劃

美國媒體公司派拉蒙天舞與影視串流平台Netflix，雙方正在競購華納兄弟探索。據《彭博》報道，華納兄弟探索計劃再次拒絕派拉蒙天舞的收購計劃。



《彭博》引述因談及內部討論而不願具名的知情人士透露，華納兄弟探索董事會尚未做出最終決定，但將於下周召開會議。董事會的關切之一在於派拉蒙天舞至今仍未提高報價，而華納兄弟探索此前已以該報價不如Netflix的方案為由予以拒絕。

2025年12月9日，串流平台Netflix5日宣布以827億美元（約6434億港元）收購華納兄弟旗下的電影業務及HBO。隨後，派拉蒙天空之舞娛樂公司（Paramount Skydance）8日宣布發起1,084億美元（約8434億港元）的敵意收購，意圖全面收購華納兄弟。本文將分析兩間媒體巨頭的收購方案及其差異。

派拉蒙天舞擁有與公司同名的電影制片廠以及MTV。該公司一直在發起公開行動，為其收購華納兄弟探索的提議爭取支持。華納兄弟探索旗下資產包括HBO和CNN。華納兄弟探索接受與Netflix交易三天後，派拉蒙天舞於12月8日公開提出每股30美元的現金收購要約；Netflix僅收購華納兄弟探索的電影製片廠和流媒體業務。此後，派拉蒙天舞已兩度修改其要約，最近一次是在要約中納入億萬富豪拉埃裡森以個人名義提供的擔保，涵蓋404億美元的股權融資及其他承諾。

2025年12月8日，圖為美國派拉蒙影業（Paramount）、Netflix與華納兄弟（Warner Brothers）的標誌。（Reuters）

報道引述知情人士透露，華納兄弟探索董事會仍未被打動，正在等待派拉蒙天舞提高收購報價的財務條款。幾位股東曾表示，他們預計派拉蒙天舞會提供更高報價。