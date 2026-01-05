2026年「狗股」策略仍可留意｜伍禮賢

在港股市場當中，有部份的股票雖然股價相對偏軟但派息紀錄卻相對穩定，成為不少重視收益的投資者所偏好，因為該類投資者傾向認為這些股票的估值相對偏低，加上股價低水具備反彈的潛力。筆者就此對2026年高息率「狗股」投資機遇作出預測，以方便散戶選出適合自身的收息股。



料中特估概念持續

國企及中資股在港股市場的重要性明顯，同時亦是眾多收息一族的「心水股」。事實上，2026年是內地「十五五」規劃的開局之年，而官方銳意進一步深化經濟發展，筆者相信港股內的國企或央企在低估值、高股息的基礎上，疊加政策支持，形成一定的投資潛力，中特估概念板塊將有望繼續受到內地政府的經濟發展政策所支持，投資者宜多加關注。筆者相對看好的包括中資電訊，中資油股及煤炭股，例如中國移動（0941）、中國海洋石油（0883）、中國神華（1088）等。

非周期性行業值重視

每年投資市場難免會因為一些不確定性因素而出現一定的震盪或調整。然而，筆者卻認為每當市場出現回吐，便為長線投資者提供了入場的機會，同時可多加關注非周期性行業股票的走向。

由於環球主要央行在2026年大有機會維持偏鴿的貨幣政策取態，投資者可能會認為定期存款的利息可能相對上沒有大太的吸引力。所以，著重股息收益的投資者可按自身的承受能力，選擇部份如屬於電訊、能源、公路等非周期性行業板塊的股份，因為該類企業的盈利情況大致上都不太易受到經濟周期變換所影響，適合投資者作中長線部署。在一眾高息股份中，筆者相對看好需求剛性的股份包括長江基建（1038）、華潤電力（0836）、電能實業（0006）等。

「狗股」策略風險位

高息股份固然吸引，但「高息陷阱」也是投資市場常見的風險，其所指出某些股票或基金表面上提供偏高的股息率，但背後可能隱藏問題，導致投資者誤判，從而誤墜「賺息蝕價」的困局。以下便是收息投資者宜警惕的要點:

（1） 留意是否屬於一次性派息。有些公司因出售資產或獲得特殊收益而派發特別股息，這種派息並非長期可持續，不宜作收息選擇。

（2） 盈利能力可否支持持續派息。當企業盈利下滑，股價大跌時，股息率可能被動拉高，形成高息的「假象」，所以投資高息股亦需關注其盈利表現。

（3） 盈利數據強，但現金流緊張。有些企業可能透過借貸或動用儲備來派息，但由於這種做法不具可持續性，甚至可能掩蓋財務壓力，最終可能無法繼續派息或導致股價出現大幅波動，令帳面有損失。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

