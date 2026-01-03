到底單日轉向還是雙日轉向　入市訊號參考性較高？｜聶振邦

繼上兩回講解「圖表形態」中反轉形態的「單日轉向」後，今日轉談「雙日轉向」，之前看了「底部單日轉向」，論到日線圖，指出轉向於一天內發生，由跌轉升，開於全日低位或幾乎低位，收於全日高位或幾乎高位，在陰陽燭圖，應見長陽燭（大陽燭、下影陽燭、上下影陽燭）。至於「底部雙日轉向」，表示轉向過程用上兩天完成，於股指或個股下行一段日子（通常不少於兩周） 後，在低水平見轉角走勢，而在跌浪尾聲，先見長陰燭（大陰燭、上影陰燭、上下影陰燭）。



雙日轉向兩日都見放量

當日開於全日高位或幾乎高位，以及收於全日低位或幾乎低位。下個交易日走勢逆轉，見長陽燭，當日開於全日低位或幾乎低位，以及收於全日高位或幾乎高位。從兩日均見長陰陽燭，證明交投活躍，意味著兩日都見「放量」，相對股指或個股，成交金額或成交量處於相若水平。此乃「底部單日轉向」和「底部雙日轉向」形態的惟一差別，而轉角之前和之後的價量互動則是相同，於股指或個股下行時，出現「價跌量縮」；轉角之後股指或個股漸見上揚，卻見「價升量縮」。

兩日放量罕見值得關注

筆者在網上嘗試搜尋「底部單日轉向」和「底部雙日轉向」的效果比較，未見有相關分析，所以在此分享個人看法。值得留意構成形態的難度，「雙日轉向」較「單日轉向」為高，代表「雙日轉向」較罕見。究其原因，本身連續兩日「放量」，反映市場兩日都在關注同一股指或個股。前者相對較易，畢竟在每個股市投資者傾向聚焦主流股指，港股的代表顯然是恆指。至於個股，由於每個交易日股市中均見大量消息，若於某日個股見重大消息後，緊接交易日再有重大消息機會較低。

主流悲觀看法迎來翻轉

而配合「底部雙日轉向」，那兩日先見大跌，應見負面消息；翌日反彈要麼是負面消息獲得澄清，否則便見重大利好消息，鋒芒蓋過之前的負面消息，大家應能想像如此出現的可能性低。倘若「底部雙日轉向」依然出現，代表市場經過一日時間對股指或個股看法完全改觀，從主流悲觀看法「翻轉」變為主流樂觀看法，由此推斷「底部雙日轉向」形態的利好參考性，較「底部單日轉向」為高。另想指出「底部雙日轉向」罕見，容易令大量投資者「看錯方向」，當中損失慘重的亦不計其數。

當股指或個股下行一段日子後仍見長陰燭，投資者傾向視為「穿底」，於是建淡倉或是淡倉加碼。豈料翌日走勢逆轉，竟見長陽燭，那時「底部雙日轉向」確認出現，淡友應忍痛離場。否則緊接見「價量齊升」就更難止蝕。這亦正好道出為何筆者多年進行恒指牛熊證操作，過夜操作逐年遞減，本身在2020年約60次，平均超過四個交易日才做1次，至2023年降至僅4次，皆因深切體會長勝之道貴乎有否不斷優化風險管理。既然即市順勢而行已有不少大賺機會，可必進行過夜操作冒上遇見「雙日轉向」風險呢？

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

