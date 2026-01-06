委內瑞拉600億美元加密貨幣成焦點　比特幣一度重返9.4萬美元水平

比特幣Bitcoin重上94000美元水平，高見94706美元。根據Coindesk數據，比特幣最新報93748美元，升0.99%。市場流傳委內瑞拉持有約600億美元（約4,680億港元）加密貨幣，隨著美國政府對委內瑞拉作出軍事行動，跨境抓拿總統馬杜羅，該加密貨幣資產的動向引發市場新一輪猜測。



據外電報道，委內瑞拉透過加密貨幣來交易，藉此規避美國制裁。雖然委內瑞拉政府持有的加密貨幣，仍沒有確切數字，但一些估計認為其高達600億美元。市傳委內瑞拉可能持有逾600億美元比特幣。

委內瑞拉政府自2018年前後為規避制裁的石油交易，以加密幣挖礦與原油換加密貨幣等安排，坐擁比巨額特幣與穩定幣儲備。市場估計，委內瑞拉持有逾60萬枚比特幣。

圖為 2026年1月5日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）由美國執法人員押送往紐約的聯邦法院。（Reuters）

加密貨幣期權公司：不應過度解讀

新加坡加密貨幣期權公司QCP指，委內瑞拉事件進一步助長市場對於該國可能存在「影子」比特幣儲備的談論，同時提醒不應過度解讀。關於委內瑞拉可能存在「影子」比特幣儲備的傳聞，目前情況尚不明朗。鑒於虛假信息已四處傳播，應謹慎對待儲備相關報道。但是，其戰略意義不容忽視：如果被扣的比特幣沒有被拋售而是被保留，將強化市場對於主權投資者積累比特幣的論述。

至於FalconX亞太區衍生性商品交易主管Sean McNulty表示，比特幣近期上升是由加密貨幣原生公司，即專注於數位資產的公司及包括比特幣礦工、富裕家族辦公室和其他大型投資基金沒有拋售所推動。