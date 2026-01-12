春節概念股　收集期將至｜伍禮賢

農曆新年長假期將於下月中正式開啟，投資者都想在過年前在股海當中賺一轉「利是錢」，以便安安樂樂過肥年。適逢2026年內地春節假期長達9天，亦被稱為史上最長的春節假期。因此，過往在春節期間形成銷售旺季的行業，或有機會在這個超級假期中，將受惠程度有所放大。同時，在現時內地迫切提振消費需求的大前提下，今年新春黃金周有望產生明顯的經濟效益。投資者不妨提前對以下新春概念板塊作出關注。



旅遊平台板塊

在內地新春期間，「春運概念」備受市場資金注視。以2025年的數據來看，春運期間內地全社會跨區域人員流動量為90.2億人次，較2024年春運同期增長7.1%，反映出不少民眾會選擇於長假期期間返鄉過節、跨省遊或出國外遊，特別是海南全島封關成為單獨關稅區後，外界都較為看好當地的旅遊消費行業會備受外省旅客到來而得到支持，相信旺盛的出行或旅遊需求對內地交通、酒店、餐飲的預訂數字將有正面的刺激，投資者可關注旅遊平台板塊的走勢，例如同程旅行（0780）、攜程集團（9961）。

伍禮賢指出，可以留意攜程及同程旅行。（視覺中國）

黃金首飾板塊

近年來，黃金的市場價格一直高企，主要原因與環球地緣政治不確定性升高、各國央行大量買入黃金以分散潛在風險，以及部份地局出現武裝衝突均加劇避險需求不無關係。筆者繼續對今年金價向上保持樂觀看法，預期金價年底前或見4,950美元每盎司水平。此外，傳統上華人社會都偏好在新春期間購買金條、金飾，既是作為投資，也適用於收藏，並對黃金首飾零售商的短線銷售帶來幫助。市場受惠股份，例如周大福（1929）、六福集團（0590）等。

周大福中環新概念店。（黃文琪攝）

此外，雖然新春概念具備一定的韌性需求，但由於相關利好作用往往表現出較強的周期性。因而如果板塊中股份出現明顯升幅後，投資者亦不妨先作階段性離場。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

