探討「底部雙日轉向」倒掛形態　綿長走勢不容小覷｜聶振邦

上回看了「底部雙日轉向」，誠然與「底部單日轉向」形態相若，所以未有提供案例參考。今日則探討其倒掛形態，名為「頂部雙日轉向」。這跟兩週前已講解的「頂部單日轉向」相同，對比「底部單日轉向」，「倒掛」至少體現在三方面，就是形態定性、出現位置和組成結構。於「底部雙日轉向」和「頂部雙日轉向」，形態定性剛好相反，分別是利好和利淡。出現位置於倒掛上更為明顯，形態名稱已道出實況，分別是底部和頂部，本質上同是捕捉「轉角」。



長陰燭長陽燭先後出現

於「頂部雙日轉向」，股指或個股上揚一段日子 （通常不少於兩周） 後，緊接見「轉角」以兩日完成。再看組成結構，「轉角」首日開於全日低位或幾乎低位，以及收於全日高位或幾乎高位，下個交易日走勢逆轉，開於全日高位或幾乎高位，以及收於全日低位或幾乎低位。若於陰陽燭圖，相對會見長陽燭 （大陽燭、下影陽燭、上下影陽燭） 和長陰燭 （大陰燭、上影陰燭、上下影陰燭）。正好與「底部雙日轉向」相反，於低位「轉角」時先見長陰燭，後見長陽燭。

轉角那兩天見同見放量

於價量互動上亦見講究，「頂部雙日轉向」於高位轉角前股指或個股上揚，相對成交金額或成交量在減少，形成「價升量縮」；不過在臨近轉角時，成交金額或成交量卻見增加，由「價升量縮」變為「價量齊升」，轉角那兩天見「放量」；轉角之後改為由升轉跌，成交金額或成交量又見減少，形成「價跌量縮」。於股指或個股上揚時，買方一直佔優，不過從「價升量縮」形勢，能看出優勢逐漸收窄。可是突然見單日大升，同時「放量」，明顯是買方展現「終極一升」。

此形態出現預示跌勢長

大升過後，下個交易日賣方伺機反攻，在買方無力招架下，轉為賣方佔優，但應留意當時股指或個股見「價跌量縮」，並非「價跌量增」，證明賣方未見一面倒佔優。究其原因「轉角」之時股指或個股下行見「放量」，賣方其後自然需時「回氣」，所以雖見跌勢，賣方未見發力。這樣亦不宜小覷跌勢威力，畢竟早前股指或個股上揚不少於兩周，味意著轉跌後也不會「一時三刻」便完結。如此走勢會是「陰跌」，若非短期出現重大利好消息，股指或個股只會順勢而行一段日子，可能會見綿長跌勢。

不妨看看碧桂園 （2007），於2023年10月26日低見0.650元後回升，至11月23日累升近一個月，當日大升超過23%，並以全日高位1.05收市，成交量約15.67億股 （為同年9月11日以來最高）。翌日跌逾7.6%，收報0.97元，較當日低位0.96元僅高一個價位，成交量也超過844萬股，確認出現「頂部雙日轉向」。由當日起股價下行，至2024年3月28日收報0.485元，相對1.05元，約四個月下行，跌勢明顯較早前升勢綿長，累跌近54%。當晚集團宣佈因延遲發佈2023全年業績公告而要停牌。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

