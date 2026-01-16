Yen再失5算　密謀唱錢日本過新年？　關鍵價位曝光｜財經兩餸飯

尚有大約一個月就是農曆新年。丙午馬年大年初一為星期二，一向醒目的香港打工仔，自然會考慮在大年三十晚，以及大年初四請假。銜接農曆新年前後的兩個周末，即可自製連續9日假期。如此綿長的假日，當然是外遊好時機。港人外遊，日本自然是熱門地點，出發前夕，自然「𥄫實」匯水，務求兌換更多日圓到當地盡情食買玩，今集《財經兩餸飯》就講一講YEN。



近期日圓再次失守5算關口，不斷在4.9算附近徘徊，多間大行亦預測，日圓兌1美元將會跌穿160，換算等於4.87算，再次挑戰自1990年以來低位。但是日本政府，近期已多次就日圓弱勢表示關注，此等「出口術」，是否為官方出手干預的前奏或信號？

日本是港人熱門外遊目的地。（Getty）

高市經濟學推低日圓

自去年第4季開始，日圓貶值有加快跡象，其中重要原因，就是作為前首相安倍晉三的接班人高市早苗，先後當選自民黨總裁以及日本首相，她更是當地歷來第一位女性首相。從當選自民黨總裁開始，外界已預期高市早苗，將奉行昔日安倍晉三時代實施的財金政策。包括較積極的財政政策，以及寬鬆的貨幣政策。高市早苗正式成為首相後，實施「高市經濟學」，被視為安倍經濟學的進化版。措施分別為暫時凍結財政赤字目標，改以危機管理投資及成長投資為優先。

日韓首腦會談：日本首相高市早苗2026年1月13日下午在奈良市與韓國總統李在明舉行會談。（Reuters）

投資者對有關財金政策相當受落，推動日本股市節節攀升，這種投資取態，被外界稱為「高市交易」。不過高市交易並非全無代價，分別是債息上揚及通脹加劇，以及日圓加快貶值。因為要支持積極的財政政策，日本政府難免要增加發債，同時為免債息開支大增，日本央行只能以較緩慢的步伐，進行貨幣政策正常化計劃，兩者均不利日圓走勢，亦可以解釋得到，為何在整個去年第4季，日圓兌美元累計跌幅超過5%。

本來隨著日本國會，在去年12月通過合共18.3萬億日圓追加預算，以及年結等因素下，日圓走勢應該相對穩定。不過近日沽日圓﹑追日股的「高市交易」，在投資市場再次興起，促使日圓兌1美元一度跌穿159水平。投資市場出現這樣的趨勢，是因為日本政局即將再次發生變化。

日本國會：A view of the National Diet building in Tokyo, Japan, is seen on October 27, 2024（Getty Images）

國會勢提早大選 結果或不利日圓走勢

高市早苗在去年10月成功拜相，是因為獲得日本維新會支持，讓自民黨及維新會聯盟在眾議院內擁有233席，即剛好在國會內擁有超過一半議席，不過只要稍有變化，執政聯盟未必可以在國會內，維持超過一半議席的優勢，不利往後推出更具爭議性政策。為鞏固執政聯盟在眾議院內勢力，近日日本傳媒已不斷報道，有關高市早苗即將宣布解散眾議院，提前在2月中左右大選的消息，希望利用目前高市內閣的高支持度，以轉化成為自民黨可以獨自在國會內，擁有超過一半議席的情況，提高執政能力。這正是市場人士進行，新一輪高市交易的原因。隨著投資者預期，一旦高市早苗帶領自民黨勝出即將舉行的大選，未來政府將會推出更積極財政政策措施，觸發日圓向下。

另一邊廂，日本官員多次希望透過「出口術」，以穩定日圓匯價。畢竟日本相當依賴從海外進口物資，包括石油等能源以及多項原材料。日圓過度貶值，或會引發物價快速攀升，對當地經濟增長以及市民生活均造成衝擊。

日本財相片山皋月2026年1月5日在東京證券交易所出席新年活動（Reuters）

先有日本政府發言人指出，已準備好採取適當措施，應對外匯過度波動，包括投機性波動。其後財務大臣片山皋月則於1月14日指出，如有必要當局將採取適當行動，並重申對日圓突然走軟深感擔憂。她表示不排除採用任何措施的可能性，暗示直接干預市場是可行選項之一。不單止日本政府對日圓貶值感到關注，美國財長貝森特亦就此發聲。美國財政部發出聲明，指出貝森特與片山皋月曾就匯率過度波動，帶來不利影響的情況進行討論，同時強調制定及傳達健全貨幣政策的重要性。

日圓：Japanese Yen and U.S. dollar banknotes are seen in this illustration taken March 10, 2023. （REUTERS）

日美財相同對過弱圓匯表憂慮 屬干預前奏？

隨著日美兩國官員對日圓匯價表達關注後，外界關注日本政府會在哪種情況下，入市買日圓，以支持日圓匯價，參考日本政府在2024年7月，當日圓兌1美元處於161.96，即自1986年以來低位，便入市干預的先例，目前市場人士普遍預期，一旦日圓兌美元跌穿160大關或會觸發日本政府出手。

澳新銀行日本外滙和大宗商品銷售總監町田浩之分析指出，日本當局入市干預匯價應該是合理。因為美日利率差距雖然收窄，但是日圓最近的弱勢，卻偏離了基本面，認為當局隨時都有可能入市干預。但相信在日圓貶值至160之前，都不會發生。

美國銀行首席日本外匯與利率策略師山田修輔，在研究報告中指出，日本潛在的提前大選，可能成爲日圓資產市場的短期主題。該行認爲在美元兌日圓高於160時，實施外匯干預可能性不大，若匯率進入162至165區間，干預可能性將顯著增加。

2024年7月3日，日本東京，圖為新版10,000日圓紙幣。（Reuters）

雖然專家預期日本政府或會在日圓兌1美元，跌穿160大關，便有機會入市干預，可是市場人士卻另有看法，並且加大對日圓向下試165的押注，換算兌港元大約4.72算。野村駐倫敦資深外匯期權交易員表示，避險基金對美元兌日圓，處於更高價位結構的需求持續增加。市場同時看到直接買入期權，以及押注央行可能在160至165區間干預的槓桿型結構出現穩定需求。根據美國證券托管結算公司資料顯示，在1月14日名義金額至少達1億美元的期權交易中，看好美元兌日圓期權的成交量，是看跌期權的兩倍以上。

不過市場人士並非一面倒看淡日圓前景，有機構認為日圓在今年內具有升值可能性。評級機構惠譽指出，目前日圓兌1美元匯率處於160水平，仍是日本當局關注的重要焦點。隨着貨幣政策走向正常化，而其他主要經濟體的央行，要麼減息﹑要麼維持現有利率水平，認為日圓存在一定的升值空間，預計今年日圓兑美元將升值約6%。

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

日圓過弱或促央行提早加息

另一方面日圓以較快步伐貶值，或會促使日本央行提前加息。日本央行前理事櫻井誠表示，由於市場對高市早苗採取積極財政政策的擔憂加劇，導致日圓持續疲弱，預計央行至少要在6月或7月加息，甚至有可能最早在4月加息。

櫻井誠表示，雖然央行上月已加息至0.75厘，為30年來最高，但是只能起到防止日圓進一步下跌作用。而不是像往常一樣，會推高日圓匯價。櫻井誠又指出，投資者對高市早苗的財政政策的擔憂，將令日圓保持疲軟，甚至進一步走弱，對央行的利率決策構成壓力，因為日圓貶值，將會透過增加進口成本，加劇通脹壓力。

目前專家們的預測，就是一旦日圓兌美元失守160大關時，日本政府入市干預匯價可能性升溫。現時距離此關口，可謂是一步之遙，計劃兌換日圓並前往日本的人士，記緊要密切關注。