「圖表形態」反轉系列壓軸形態　確立成形股價一瀉如注｜聶振邦

不經不覺「圖表形態」的反轉系列的四個歸類 （頭肩、頂底、V形和轉向） 都已完成講解，但於反轉系列仍有一個形態要探討，名為「擴散三角形 / 喇叭形」，見於股指或個股上揚一段日子 （通常不少於兩周） 後，該形態的定性呼之欲出，是利淡形態。股指或個股於高位徘徊之際，走勢由窄幅上落，變成波幅漸見加增，將期內的多個頂部連成一線 （頂線），又將多個底部連成另一線 （底線），不難看出像一個橫向三角形，一角在左方，另外兩角在右方，於是稱為「擴散三角形」；而由於形態像喇叭，所以也可稱為「喇叭形」。



擴散三角形的三種可能

上述的兩線，一般都是三點連在一起，意味著於股指或個股於高位徘徊期間，會見三個頂部及三個底部，令「擴散三角形」出現三種可能性。若兩線擴散的角度相若，會像個等腰三個形，稱為「擴散對稱三角形」。另一種是三個頂部的高度一致或幾乎一致，頂線能畫成一線水平線，而底線則是向下走，稱為「擴散上升三角形」。第三種是「擴散下跌三角形」，與「擴散上升三角形」相反，三個底部的高度一致或幾乎一致，底線能畫成一線水平線，至於頂線就因那三頂一頂高於前一頂，令頂線在上移。

利淡形態不一定能成事

從股指或個股於高位徘徊的情況，證明這並非俐落的「轉角」形態，買賣雙方曾見拉鋸。於股指或股價上揚之時，反映買方佔優一段日子。隨著於高位見窄幅上落，意味著買方想進一步推高股指或股價卻遇阻。之後波幅漸見擴大，代表買賣雙方的角力程度越來越激烈，最終買方未能招架賣方的猛烈反擊，賣方成功奪得主導權，股指或股價一瀉如注。然而，「擴散三角形」的利淡形態不一定能成事，畢竟買賣雙方曾見激烈角力，證明買方當時仍見充裕動力與賣方一拼，最終結果可能是買方勝出。

中國燃氣下跌案例參考

那麼，在股圖上會見股指或個股上揚一段日子後，只是出現整固，繼而承接之前走勢續升。可見「擴散三角形」存在形態失敗的可能性，因此投資者必須確認「利淡」已成定局，才有相應行動為佳。不妨參考中國燃氣 （0384） 的案例，於2022年10月31日收報6.96元，翌日開始回升，意味在股價在低於7元開始發力上揚，至2023年1月10日高見12.16元，不足兩個半月累升超過74%。最終在1月27日高見13.02元後少見回落，期內逾兩週較12.16元僅升約7%，反映當時升勢遇到不少阻力。

若將12.16和13.02元兩點連在一起，頂線是從左至右在上移。另可留意於2023年1月6、17日和2月20日同是低見11.36元，連起來形成一條水平線 （底線），反映當時形成「擴散下跌三角形」。因此，若要確認「利淡」已成定局，應見連續三日或以上收低於11.36元，正是確認跌破底線，這情況在同年3月上旬出現，果然之後股價一瀉如注，維持了超過十一個月，於2024年2月14日低見6.35元，以及2月15日收報6.49元才止跌，較之前升浪起點6.96元還要低。若以11.36和6.49元作比較，跌幅接近43%，市值蒸發超過265億元。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

