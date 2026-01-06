大摩料港樓價今年升一成　中環寫字樓租金升3%

摩根士丹利發表報告，睇好本港樓市前景， 預計住宅樓價、中環辦公室租金和本港零售銷售額將會自2018年以來首次實現按年增長，將香港房地產評級上調至「吸引」。



對於有市場人士認為，內房持續低迷，寫字樓空置率居高不下，以及商業地產相關壞帳風險上升的背景下，市場普遍預期2026年走勢將與2019至2024年的下行周期相若。惟大摩不認同以上看法，該行認為，受惠政府撤銷辣稅，住宅樓價將於2026年至2027年維持升勢。

大摩認為，受惠美國聯儲局減息、新來港人士持續增加，以及2025年股市表現強勁，恒指去年累升28%，有助改善市場氣氛。此外，政府於2024年2月撤辣，允許內地及海外人士來港置業，亦可隨時轉售而毋須承擔罰則，有助重新激發市場的投資情緒，推動樓市回暖。該行預計，今年香港住宅樓價將上升10%。

零售銷售升3%

大摩表示，中環寫字樓在追求質素的趨勢下，終端用戶需求持續回升，預計今年中環寫字樓租金上升3%。另外，由於內地旅客訪港數目增加，預計今年本港零售銷售升3%，惟大摩提到，受到網上零售銷售、深圳廉價產品及服務競爭，可能持續對香港零售構成壓力。

視新地為首選

大摩將香港房地產評級上調至「吸引」，首選新地（0016），收租股偏好恒隆地產 （0101）。大摩上調長實（1113）及太古地產（1972）評級至「增持」，調高希慎（0014） 評級至「與市場同步」，但將領展（0823）評級下調至「與市場同步」。