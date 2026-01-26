機器人概念興起　有何亮點或機遇值得關注?｜伍禮賢

隨着人工智能發展普及，機器人產業逐漸成為全球資本的投資焦點。環球多地紛紛提出或將訂立涉及機器人產業支持性或規範性政策，反映官方及市場資本都對板塊高度關注，令近來機器人概念板塊向好，到底相關領域有何亮點或機遇值得關注?



多國將推支持性政策或訂立標準

各地政府似乎亦意識到機器人發展的潛力，紛紛有消息傳出各類政策以作支持或會訂立行業相關標準。

內地工業和信息化部早前成立「人形機器人與具身智能標準化技術委員會」，其主要負責制定和修訂人形機器人及具身智能相關的行業標準，涵蓋基礎技術、零部件、整機系統、安全規範等領域。

人形機械人要精準控制敲擊位置，並且完全同步，事前準備工作極為複雜。（網上圖片）

當局又宣布將於本年內正式發佈《人形機器人與具身智能綜合標準化體系建設指南》，目的是建立完整的標準體系，推動人形機器人技術創新、產品質量提升、數據安全保障及產業生態建設，預期將可解決產業不統一、應用缺乏規範等問題，促進產業健康發展，從而提升內地企業在相關產品與服務之水平。

而美國政府則將機器人產業視為國家戰略的一部分，強調自主化與供應鏈安全。而歐盟則積極就人工智能與機器人發展作倫理規範。

企業積極拓展機器人業務

機器人行業相關發展動向深受投資市場所關注，而不少科技企業正積極進行佈局。內地機器人製造商優必選（9880）已與歐洲航空巨頭空中巴士（Airbus）達成合作，將其最新一代人形機器人Walker S2引入生產流程當中，成為中國內地人形機器人首次進入全球頂尖航空製造領域。

優必選早前落實入股A股上市公司鋒龍電氣（深圳﹕002931）約43%股權，鋒龍電氣主要從事園藝機械引擎與電動整機、液壓控制系統及汽車零部件生產，料股權交易將加强公司於精密電機、執行器及減速器等關鍵硬體組件的製造能力，並拓展海外市場機遇。

優必選亮相香港AI國際藝術展。（香港01）

另外，部份汽車生產商亦銳意發展機器人業務。Tesla近年將人工智能與人形機器人視為公司未來的核心戰略發展之一，旗下的Optimus機器人目前已進入第三代設計，並計劃於本年量產，未來目標為年產達百萬部。

內地造車新勢力之一的小鵬汽車（9868）更打造女性機器人IRON，外觀設計講求具備女性體態特徵，期望能更為容易被受社會大眾所接受，務求提升商業化的可能性。

特斯拉Tesla Optimus人形機械人（Tesla影片截圖）

值得投資者關注的機遇

筆者認為，機器人廣泛融入人類的日常生活或工作很可能只是時間問題，惟始終是屬於較為新興的行業，若要一般家庭或個人在短期內購買、管有或維修一部人型機器人，可能要花費較為高昂的成本或費用，短期內要在家用層面作普及化應用或許存在一定的難度。

從宏觀發展來看，筆者認為若投資者有興趣小注參投相關板塊，現階段不妨先留意最具廣泛應用場景及技術較爲成熟、較少受物理瓶頸限制、需求大、更易普及的機器人類型，包括工業與倉儲物流移動機器人（AMR/AGV）、專業醫療與手術機器人、商用服務機器人 （清潔與配送）及工業範疇機器人，機器人發展潛力依然巨大，料港股機器人概念仍有炒作空間 。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。