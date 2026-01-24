圖表形態進入整固系列　講解各形態前　大家要知道的重點｜聶振邦

誠如上回表示「圖表形態」的反轉系列結束，今次開始進到談論整固系列。「整固」顧名思義是當這些形態出現時，股指或個股未見明確方向，意味著投資者應等到形態進入尾聲，才適合有進出行動。繼反轉系列的20種形態後，整固系列將會講解15種形態，可以歸納為三類，分別是整固後傾向利好、整固後傾向利淡，以及整固後出現方向，既可以是後市利好，也有可能是後市利淡。有別於反轉系列，只見「擴散三角形 / 喇叭形」一種圖形的表述，於整固系列則會看見大量形態有著圖形表述。



整固形態預示向好佔多

其中較易想像的是矩形 / 長方形、（上升、下跌或對稱）三角形、菱形 / 鑽石形，以及旗形。另想指出在上述三種歸類，於15種形態分佈並不平衡，其中整固後出現方向的只有兩種，至於整固後傾向利好和整固後傾向利淡的形態，相對有7種和6種。故此在大家未能將整固形態歸納出哪一類之時，視為整固後傾向利好較有可能猜對。此外，早前講解的「圖表形態」的各種反轉形態，就時長而言出現後投資者較快可以行動，皆因這些形態出現代表股指或個股已見明顯走向，例如若見利好形態，便視為建好倉的訊號出現。

整固形態出現考驗耐性

不過若見整固形態出現，將是對投資者耐性的考驗，形態出現並不構成買入或賣出訊號，只有待形態結束或將近結束，投資者才可望判斷到底該進場還是離場，故此對於心急投資者，若見有意建好倉的標的出現整固形態，另覓投資對象為佳。要是經已建倉的標的，若無意守候，那時無論賺蝕，及早平倉是較合宜做法。皆因有別於「陰陽燭圖」的整固形態，通常由不多於五枝陰陽燭組成，對於日線圖，可解理為往往守候不多於五個交易日便見股指或個股的明確走向。

整固形態包含抽像表述

「圖表形態」的整固形態卻是截然不同，在一、兩周內構成整個形態並不普遍，意味著相對「陰陽燭圖」的整固形態，守候日子傾向是多出一倍或以上。另可留意「陰陽燭圖」的整固形態較易識別，例如「上升三部曲」，由五枝陰陽燭組成，首尾同是長陽燭，中間三枝則是短陰燭，並見往下走，很容易聯想到像個英文字母「N」。而「圖表形態」的整固形態，若非上述的4種圖形表述，有可能是傾向抽像的表述，例如是杯狀帶柄形（cup-with-handle）或是盤形（scallops），較需要配合投資者的想像力，方能辨別整固形態經已出現。

最後想指出「圖表形態」的整固形態，有的是由昔日的技術分析大師所提出，帶有較強的理論基礎。不過大部分形態卻未能考究出處，應是民間智慧口耳相傳集結而成，未有經過精密統計，所以之後筆者講解各種形態的組成時長，或是對後市走向的啟示性，大家只宜視作參考，絕非定準。更應留意有些形態表述其實是非常抽像，除了形態解讀上很大程度要配合大家豐富的想像力，亦反映形態構成的時長充滿不確定性，正如下周打頭陣與大家分享的形態。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

