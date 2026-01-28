LVMH去年第4季收入跌5.1%　日本以外亞洲市場收入升1%　勝預期

全球最大奢侈品集團LVMH公佈2025年去年第4季業績，總營收按年下降5.1%至227.2億歐元，略高於分析師預期的225.9億歐元；有機營收同比增長1%，增速持平三季度，好於市場預期的小幅下降0.42%。



就2025年全年而言，LVMH總營收約為808.1億歐元，同比下降4.6%，符合市場預期；經常性經營利潤同比下降9%至約178億歐元，淨利潤同比下降13%至約109億歐元。

分地區來看，去年第4季日本以外亞洲地區的有機收入增長1%，而分析師預計下降2.1%，本地需求回暖強於市場預期，尤其在中國出現積極信號；日本、歐洲的有機收入則分別下降5%、2%，美國的有機收入增長1%。

The logo of LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton is seen during the company's shareholders meeting in Paris, France, April 20, 2023. REUTERS/Gonzalo Fuentes

上季酒類業務有機收入跌9%

分業務來看，去年第4季時裝與皮具業務有機收入下降3%，全年總收入按年下降約8%至377.7億歐元，略低於分析師預期的377.9億歐元。

需求放緩、關稅和海關問題打擊酒類業務，去年第4季有機收入下降9%，全年收入約53.6億歐元，經常性營業利潤銳減約25%。去年第4季手錶與珠寶業務有機收入增長8%，大超預期，全年收入為104.9億歐元，Tiffany、Bvlgari等品牌旗艦及高端系列帶動亮點。