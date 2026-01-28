艾橋智︰「永恒生長」屬滙豐恒生共同承諾　對香港未來充滿信心

恒生銀行昨日（27日）正式結束在港53年的上市地位。母行滙豐控股（0005）行政總裁艾橋智在本地地傳媒發表公開信，表示恒生銀行會維持獨立運作，擁有自身的管治架構、品牌、分行網絡及客戶定位，而一直為市民所珍視的價值、對社會的貢獻，以及跨世代的服務文化，將傳承延續。



艾橋智表示，恒生昨日道別港交所，是市場一個重要時刻，但恒生一直是香港經濟發展與成長的一部分，亦與市民大眾息息相關，象徵穩健、信任，以及以客為本的優秀服務。雖然恒生銀行不再是上市公司，但將繼續秉承傳統，開展新篇章。

滙豐銀行已成功私有化恒生銀行。（鄭子峰攝）

他提到，1933年3月3日恒生銀行以小型找換店形式於上環永樂街70號開業，「恒生」寓意「永恒生長」，而在更早的1865年3月3日滙豐創立，旨在便利當時的貿易，讓香港聯通國際。恒生與滙豐自創立以來，與香港攜手並進。「永恒生長」是兩家銀行的共同承諾，代表對香港的未來充滿信心，也體現了恒生在香港的獨特地位。透過結合兩家銀行的傳統，包括恒生扎根本地的優勢，及滙豐通達全球的網絡，會繼續為家庭、中小企、創業者及企業開拓更多新機遇。

滙豐行政總裁艾橋智。

恒生將維持獨立企業管治及分行網絡

恒生銀行被滙豐私有化後，將保留其根據香港銀行業條例所獨立獲授的持牌銀行認可，並維持獨立的企業管治、品牌形象、獨特的市場定位，以及分行網絡。