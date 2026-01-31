探討一個由已故技術分析大師　提出的整固實用形態｜聶振邦

於上周起，我們已進入「圖表形態」整固系列的討論，之前只屬概論，今次看該系列首個講解形態，名為「杯狀帶柄」（cup-with-handle），2009年由美國財經報章《Investor’s Business Daily》的創辦人威廉‧奧尼爾 （William J. O’Neil，2023年5月29日逝世，終年90歲） 提出。他在2009年出版著作《How to Make Money in Stocks: A Winning System in Good Times and Bad》第四版最先提出，書中用了105個案例 （涉及100隻股票） 的股價圖，分析出現「杯狀帶柄」後的股價走勢，因著有大量分析資料支持，足見此形態有很強參考性。誠然當股價上揚一段日子後，出現調整是意料中事，關注點在於怎樣的整固形態，能預示整固後會展開下一波升勢。



杯身杯柄歷時參考

於「杯狀帶柄」形態，股指或個股一段日子 （通常是兩周或以上） 後，會見「杯身」，是指整固時會出現像反轉系列時曾講解的「圓形底 / 碟形底」，緊接會見「杯柄」，是指股指或個股出現窄幅上落，同時波幅漸見收窄，醞釀突破，繼而再度發力上揚。根據威廉描述，整個「杯狀帶柄」形成為期7至65周，普遍於3至6個月完成。「杯身」通常以1至6個月完成；「杯柄」則是1至4周。有別於「圓形底 / 碟形底」，這是股指或個股下行一段日子後才可能出現的形態，所以「杯狀帶柄」和「圓形底 / 碟形底」在識別上絕對不會產生混淆。

杯身深度多寡講究

另外，見「圓形底 / 碟形底」後投資者便視為買入訊號出現便進場；而在「杯狀帶柄」則視為只是「杯身」，由於還未見「杯柄」，因此整個形態還未完成，不會看為買入訊號經已出現。進場條件應是與「杯身」的左邊高位作比較，當「杯柄」形成後股指或個股上升，上破此高位後才確認適合進場。「杯狀帶柄」存在形態失敗的可能，所以應留意出現「杯身」時股指或個股的調整幅度有多大。從

「杯身」左邊的高位至底部距離 （可視為「杯身的深度」），為之前股指或個股上揚後回調20%至30%為佳。

成敗解說一目了然

例如某股票從2.00元開始上揚，至3.00元後見回落，3.00元視為「杯身」左邊的高位，而兩者差距便是1.00元，若見回調20%至30%，相對為0.20至0.30元，那麼「杯身」的底部應在2.80至2.70元，即從3.00元計起最多可調整10.00%。要是底部實際在2.70元以下，「杯狀帶柄」要成形失敗的機會較大。從以上例子，不難看出「杯身的深度」與「杯身」出現前的升幅是正向關係，所以若上述例子的股價高位由3.00元上調至5.00元，回調20%至30%相對為0.40至0.60元，「杯身」容許的底部在4.60至4.40元，從5.00元計起，最多可調整12.00%，多於上原本例子的10.00%。

於「價」以外，「量」的變化也應觀察，在「杯身」部份，股指或個股相對的成交金額或成交量變化，與「圓形底 / 碟形底」類近，於底部的左邊，股指或個股在下移，相對的成交額或成交量在減少，形成「價跌量縮」；而於底部的右邊，股指或個股漸見回升，相對的成交額或成交量也在增加，形成「價量齊升」。當進入「杯柄」部份，交投又見回落，所以股指或個股見窄幅上落，並帶動波幅漸見收窄，及至向上突破的時刻，則見「放量」，成交額或成交量會較窄幅上落多出一半或以上。

有關股指或個股的實例探討，下回再續。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

