內地設併購基金　細析產業扶持路徑｜伍禮賢

內地發改委最近表示，正研究設立「國家級併購基金」，由政府部門、央企或國家級金融機構主導成立，主要目標是支持企業併購重組、產業整合與轉型升級。從過去內地對不同行業扶持政策的力度，以及未來十五五規劃的方向，我們不妨提前透視，有哪些領域或受到併購基金的垂注。



圖為攝於2022年2月25日照片，顯示電腦電路板上的半導體晶片。（Reuters/資料圖片）

（一）半導體產業

半導體屬於國家戰略高度支持的產業，因為其屬於構建人工智能、5G、雲計算等範疇的核心組成部份。隨著近年環球各地在經貿與科技發展議題上出現頻繁摩擦或角力，反映出內地急於在高端芯片上擺脫透過海外進口的依賴局面。內地近年積極投資半導體產業，旨在建立完整的自主可控產業鏈，確保供應鏈安全。

事實上，在發改委公佈國家級併購基金成立前，包括北京、上海、廣州在內的一線城市早已有作出相關行動。例如去年上海市國資委推出由市屬國有龍頭企業、金融機構、平台公司共同發起的上海國資併購基金矩陣，總規模達500億元以上。

筆者認為，近月有不少圖形處理器（GPU）設計的本港新股上市，包括天數智芯（9903）、壁仞科技（6082），以及本身有從事AI芯片研發的百度集團（9888.）、阿里巴巴（9988）等均並取得不俗的表現，反映半導體相關領域的受重視程度有增無減，長線增長可期。

南鋼「JIT+C2M」智能工廠。（南鋼）

（二）高端製造與工業自動化

內地工信部與多個部門於2025年印發《機械工業數字化轉型實施方案》，提出到2027年建成不少於200家卓越級智能工廠，到2030年相關總數力爭達到500家。高端製造與工業自動化屬於新型工業化的重要一環，可提升製造業的生產效率、降低作業成本，亦有利於推動新質生產力發展，所以潛在市場需求持續擴大。

筆者相信，精密機械、智能駕駛、智能機器人、微創醫療、低空經濟等行業，均為高端製造與工業自動化的重點細分領域，具備相關概念的港股未來具備廣闊投資空間。

（三）綠色能源與碳中和

內地推動綠色能源與人工智能、數字化技術作深度融合，務求提升能源效益，以降低污染排放及達至可持續發展。筆者認為，當局透過支持企業進行併購，有助減少潛在惡性競爭，形成更穩定的市場格局。由於板塊有潛在增長機遇的股份，例如金風科技（2208）、寧德時代（3750）等。而潔淨能源發展方面，投資者不妨結合派息往績作穩健選擇，包括華潤電力（0836）、中廣核電力（1816）等，可望同時具備攻守兼備的作用。

