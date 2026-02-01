同事搞改革、下屬唱反調？職場生存術︰用「場域」承載一切

知薇最近一個頭兩個大，不停被工作上的人挑釁。高一級的某同事，突然衝出來要拿所謂新技術改革我管理的事務，更離譜的是，知薇竟然在此人發難了幾個月後才發現。某下屬，頂心頂肺，每次知薇提出改善工作的意見，此人無論對錯，都先堅持己見，直到無法再堅持下去，才會採納我的提議。且不用提其他繁雜的工作和人事，就這兩位，已經夠知薇頭疼。

對於要改革我事務的人，知薇的確亂了方寸，不知究竟如何應對，灰頭土臉地請教頂頭上司，結果茅塞頓開。

上司提醒，作為此事務的負責人，我要關注的是樹立長期定位，依此制定全面策略，建立達成策略必需的支柱，定義每個支柱下的方案和行動計劃。至於半路殺出的程咬金，他做的不過是一些技術層面的革新而已。上司告誡我：你應該提升自己的維度，不要被他人限制。

知薇醍醐灌頂，說白了，我要依循「道」制定「法」，那個人不過對於「術」和「器」有些提議，層次完全不同。

對於整天跟我對著幹的下屬，知薇聽了自己摯愛博主謝勝子的解讀，也頓覺豁然開朗。下屬經常提意見，其中一個原因是他不服氣，也可能你之前批評他，他想報復一下。如果你就和他對上了，根本解決不了問題。你需要更大的場域承載他，且你的注意力應該放在：下屬不滿意，我沒有關注到，今天爆發出來，我要如何了解他的訴求和抗議，我要怎麼做才能解決這個問題。

說到底，在職場，一定有不喜歡你的人、不服你的人、無所謂你的人，也一定有挺你的人，你都要能承載著整個生態，才能成為一個成熟優秀的管理者。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

