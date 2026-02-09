美股醫保板塊插水　市場在憂慮什麼？｜伍禮賢

美股醫療保險板塊早前遭遇重創，不少龍頭巨企單日股價出現超過一成的跌幅，例如UnitedHealth Group （UNH）、Humana（HUM）、CVS Health （CVS）單日跌幅均超14%。引發全球資金重新審視醫療健康領域的配置策略。市場對美股醫保板塊前景的憂慮緣何而起？



美股醫保板塊本輪急跌的主因，源於美國政府對「聯邦醫療保險優勢計劃」（Medicare Advantage）提出新一輪支付費率調整方案，2027年聯邦醫療保險優勢計劃的支付額平均僅增加0.09%，大幅低於市場預期。究竟0.09%的數字有多低？首先，0.09%遠低於市場預期的介乎4%至6%增幅，其次，對比2026年聯邦醫療保險優勢計劃的平均支付額增加4.33%，這也屬於斷崖式下跌。而2026年公佈4.33%的時候，當時的醫保板塊也出現過明顯的跌勢，因為如果扣除醫療通脹成本，這最終結果是名義增長，實質萎縮。可見，4.33%都不買賬的時候，0.09%的破壞力有多大。

「聯邦醫療保險優勢計劃」支付額增長趨平，參與其中的企業受影響受直接影響，例如UnitedHealth Group、Humana、CVS Health、Elevance Health等。當中，UnitedHealth Group是全美最大的 MA保險商，Humana的MA業務收入佔其亦較大，因此它們股價下挫的程度亦最為劇烈。

醫療保險股基本面仍受挑戰

傳統上，外界一直視醫保板塊為美股的穩健選擇，惟現時相關板塊的吸引力大減。因此就算此板塊股價出現超跌後的技術性反彈，未來基本面亦需面對較大的挑戰性。相對而言，筆者更好看內地市場對醫療保險所帶來的發展機遇。

內地人口亦趨向老齡化，變相令銀髮經濟概念更具想像空間，內險板塊的「保險」及 「養老」主題則可滿足相關需求。內險企業近年主力發展旅居養老，積極佈局「旅居養老」與「康養社區」的戰略趨勢，在各地建立養老社區或度假式安老等模式，例如中國平安（2318）旗下的頤年城、新華保險（1336）有份參投的雅達·松下社區、中國太保（2601）的太保家園。

內險推「保險」+「養老」產品

其中，不少的險企會採用「保險產品+入住權益」的綁定銷售模式，當客戶落實購買相關的保險產品後，即與保險公司建立長達數十年的長期關係，當中部份方案更允許客戶可在內地不同城市的養老社區之間流動居住，為安老生活提供彈性。

筆者認為，相關模式既可令客戶的安老服務得以解決，同時將投保與入住資格相掛鉤，無形中可降低客戶的退保意願，有助於險企穩定保費收益與現金流。從長線捕捉人口老化的角度而言，銀髮經濟或對內險股提供攻守兼備的作用。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

