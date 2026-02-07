收購知名藥企成近期佳話　金活醫藥大健康發展優勢續擴大｜聶振邦

隨著近年大眾對公共衛生、保健並養生意識顯著提升，筆者留意有一產業卻迎來前所未有大機遇，加上人口老化趨勢關注度日增，「大健康」產業帶來的經濟效益無可限量，其中擁有深耕醫藥健康領域三十年悠久歷史，致力於搭建完善的醫藥大健康產業上下游供應鏈體系的金活醫藥集團（1110），在此環境中受益匪淺，為進一步提升競爭優勢，正作出收購部署。



收購香港知名藥企協同效應強

於1月下旬金活醫藥集團宣佈就收購一家香港知名藥品生產銷售企業及其配套資產訂立諒解備忘錄。公告發佈翌日 (1月23日) 集團股價大升近4%，並以全日高位收市。畢竟擬收購的目標公司主要從事藥品生產及銷售並持有地產物業，亦為大眾公認的香港知名藥企；擁有成熟的生産體系、布局海內外的知名品牌及優質的固定資産，與金活醫藥在全國34省市及港澳地區構建的立體化分銷網絡高度契合。

體現管理層極強資源分配能力

從金活簽訂備忘後五個工作天內，便果斷完成支付賣方逾330萬元按金，明顯希望加快交易完成進程，倘於今年完成交易，將會反映於2026年集團業績。而隨著金活醫藥稍後完成收購及整合相關優質資產，雙方在上游供應以至下游資源及品牌運營經驗協同後，相信長期會令該知名品牌有著新成長動力以至與金活的藥品業務分部出現1+1大於2的效益。

另可留意今次交易涉資約6,600萬元，於截至2025年6月底集團定期存款及手頭現金合計超過2.40億元（人民幣‧下同）佔比不到三成。除了反映管理層在以財務穩健為前提下拓展業務，對中長線股東及投資者有著周詳考慮，並且突顯管理層擁有極強的資源分配能力。

積極於完善大健康産業鏈布局

這意味著未來若有其他吸引的收購目標，金活依然有充裕資源再作收購。另可留意市場看好今次收購絕對有跡可尋，皆因目標公司為香港知名藥廠，收購完成後不單只集團相關品類在港市佔率有所提升；另見目標公司業務亦有在海外布局，將有助集團拓展海外業務。對於今次收購目標，管理層於報導上有更遠大的解讀，是集團完善大健康産業鏈布局、深化全球化戰略的關鍵舉措。展望未來，集團將通過深度資源整合，借助自身全渠道供應鏈優勢放大目標品牌影響力，充分釋放協同效應，為集團可持續增長注入多元動力，進一步鞏固在醫藥大健康領域的綜合競爭力。

除上述收購外，金活於1月尾帶來另一好消息，與長達30年合作關係的大幸藥品，以及一德貿易共同舉行「喇叭牌康腹止瀉片項目合作儀式」。對金活醫藥而言，除了是全面推進康腹止瀉片在內地市場的全渠道佈局，同時可藉此拓寬其在腸胃用藥的產品鉅陣，作為建立完善大健康產業供應鏈戰略的一環。值得留意的是，從金活醫藥2025年中期報告中可見，喇叭牌正露丸同比增長較大達443.2%，公司當時已表明未來喇叭牌正露丸市場潛力較大，前景可觀。

除此之外，金活醫藥集團也有多款獲大眾好評的藥品如京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏、金活依馬打正紅花油、佛慈金活安宮牛黃丸，以及INNOPHARM茵諾梵魚油等，能夠滿足消費者在治療、預防、保健和養生等多元化的健康需要，可見對於期望在大健康產業迎來良好資本增值效益的投資者，金活醫藥集團誠然是好選擇。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

