美國財長貝森特罕有談金市波動　稱中國投資者有點亂來

貴金屬市場近期走勢相當動盪，其中金價一度由5,500美元的歷史高位，下瀉逾12%兼且失守4,800美元水平。不過在今日（9日）亞洲交易時段，金價已重回5,000美元。對金價走勢，美國財長貝森特亦罕有發聲，指出黃金看起來像是典型的投機性拋售行情。



貝森特接受《霍士新聞》頻道訪問時指出﹕「黃金的波動 —— 中國的情況有點亂來了」他又表示﹕「他們不得不收緊了保證金要求。所以黃金在我看來有點像是典型的投機衝頂回落。」

貝森特是在回答有關貴金屬價格創紀錄上漲的問題時做出上述表態。

今輪金價上漲，是由投機性購買、地緣政治動盪以及聯儲局獨立性之憂刺激的貴金屬漲勢上周突然逆轉。

金價已重上5000美元關。（資料圖片）

金價重上5000美元關

紐約期金每盎司最新報5,051.9美元，升72.1美元或1.45%；現貨金最新報5,014.6美元，升50.24美元或1.01%。

最近黃金價格暴漲，引發不少人搶購。（網絡圖片）

銀價方面，紐約期銀最新報79.65美元，升2.75美元或3.58%，現貨銀每盎司最新報79.664美元，升1.83美元或2.35%。

鉑金每盎司升逾1%

其他貴金屬方面，鉑金每盎司最新報2,131.56美元，升28.73美元或1.35%；鈀金每盎司最新報1,735.99美元，升31.05美元或1.82%。