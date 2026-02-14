「杯柄突破」案例分析　真假突破如何識別｜聶振邦

承接1月底話題，繼續探討「杯狀帶柄」形態，這歸類為是「圖表形態」的整固形態之一。除了「杯狀帶柄」，市場上也稱為「杯柄形態」，或是「杯柄突破」。「杯柄突破」是較貼切的描述，皆因這是整固後傾向利好的形態，所以稱名中有「突破」兩字，更能反映形態出現有著方向預示性。不過為何「杯柄突破」不是歸類為反轉形態中的利好形態，卻視為整固形態呢？誠如上回指出整個「杯狀帶柄」形成為期7至65周，普遍於3至6個月完成。



中芯國際案例解說

若以較短週期的7周而言，歷時也有35個交易日，故此雖是整固後股指或個股走勢會見突破，卻因整固期歷時較長，所以歸類為整固形態亦可理解。前文又表示最先提出此形態的已故技術分析大師威廉‧奧尼爾用了105個案例（涉及100隻股票）的股價圖作解說，除了證明此形態有很強參考性，亦意味著此乃常見形態。實情同樣如此，筆者在一些有提供技術分析參考的財經網站，動輒能給予接近20隻股份出現「杯柄突破」。正如中芯國際 (0981)，於2024年3月13日高見17.8元，為同年1月12日以來最高，見逾兩個月高位後回落。

距離突破差了一步

至2024年4月16日錄得全日低位14.02元 (大概是14元) 收市，之後股價漸見回升，至5月20日高見16.98元，從3月13日至5月20日歷時接近10周，超過兩個月，與「杯身」通常以1至6個月完成吻合。繼而是「杯柄」，通常以1至4周完成。中芯股價走勢從2024年5月21至30日歷時十日，未足兩周出現「杯柄」，同樣與理論的成形周期吻合。不過最終是否成功出現「杯柄突破」，依然有待觀察，皆因5月31日高見16.94元，較3月13日高位17.8元仍低逾4.8%，證明「杯身」和「杯柄」雖已同見成形，惟距離「突破」差了一步。

不排除假突破可能

另想指出中芯早前也曾見「杯柄突破」，若以2024年1月2日 (年度首個交易日) 高見20.05元計起，股價持續向下，至2月5日低見13.88元，之後才見回升，至3月4日高見17.52元，從1月2日至3月4日歷時9周，超過兩個月形成「杯身」，與上述另一次形成「杯身」歷時接近10周相若。緊接從3月5至13日歷時九日，是1個多星期形成「杯柄」，又與上述另一次形成「杯柄」歷時十日相若，故可留意日後若中芯再現「杯柄突破」，可以預算歷時約11至12周；但不代表最終股價「突破」必然成事。

從2024年1月2日以來股價走勢，可以確認截至3月13日出現的那次「杯柄突破」形態已告失敗，畢竟於3月13日高見17.8元後，升勢無以為繼，卻見醞釀另一次「杯柄突破」形態。既然形態失敗已有前科，所以截至5月底股價受制於17元而言，視為進場訊號還未出現。必須待見收市價在17元或以上，才具備進場誘因。就著這次「杯柄突破」股價波幅約介乎14至17元，差距約3元，所以若以17元計起，日後目標價理應約20元，潛在升幅將逾一成七。實則在6月5日收報17.1元，上破17元阻力位，緊接股價進一步上移，於6月20日高見19.88元 (接近20元)，較17.1元高出16.26%。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

