美股｜道指收市跌267點　納指挫0.31%

美股周四（2月19日）下跌，道指最多曾跌465點，至收市縮窄至跌267點；納指最多曾跌0.74%、標指曾挫0.70%，至收市跌幅均有所收窄。



2026年2月17日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間2月20日

【05:15】蘋果及Intel跌逾1%

道指收市報49,395.16點，跌267.50點或0.54%；納指收報22,682.73點，跌70.91點或0.31%；標普500指數收報6,861.89點，挫19.42點或0.28%。

重磅科技股方面，蘋果公司（Apple）跌1.43%。Nvidia微跌0.04%。另外，Intel跌1.85%。

【05:05】中概股指數收跌0.35%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.35%。其中，阿里巴巴ADR跌0.96%。

【04:48】美元指數及現貨金價上揚

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於97.92，升0.23%。其中，美元兌日圓最新報155.10，升0.19%。

金價造好。現貨黃金每盎司最新報5,001.83美元，升24.33美元或0.49%。

【04:47】油價約漲1.9% Bitcoin現報6.7萬美元

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報66.43美元，升1.24美元或1.90%。倫敦布蘭特期油收報71.66美元，升1.31美元或1.86%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報67,163.28 美元、24小時內約跌1.4%。

油價：圖為2024年8月22日，位於哈薩克的Airankol油田。（Reuters）

本港時間2月19日

【22:48】Tesla及Nvidia約跌1%

道指最新報49,459點，跌202點或0.41%；納指最新報22,634點，跌118點或0.52%；標普500指數現報6,858點，跌23點或0.34%。

重磅科技股方面，Tesla跌1.12%、Nvidia挫0.97%、Amazon跌0.42%；蘋果公司（Apple）跌0.17%。

數據方面，美國首次申領失業救濟人數按周減少2.3萬人，跌至20.6萬人，少於市場預期的22.5萬人；續領人數按周增加1.7萬，增至186.9萬人，則多於市場預期的186萬人。

【22:45】油價升逾2% Bitcoin現報6.6萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶66.51美元，升1.46元或2.24%；倫敦布蘭特期油每桶報71.79元，漲1.44美元或2.05%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報66,282.52美元、24小時內跌近2%。