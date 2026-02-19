美股｜道指早段曾跌300點　油價升逾2%

美國去年12月貿易逆差擴大至703億美元，超過市場預期的555億美元。另外， 美國新領失業救濟人數少於預期。美股周四（2月19日）低開，道指早段曾跌逾300點，目前跌幅有所收窄。



本港時間2月19日

【22:48】Tesla及Nvidia約跌1%

道指最新報49,459點，跌202點或0.41%；納指最新報22,634點，跌118點或0.52%；標普500指數現報6,858點，跌23點或0.34%。

重磅科技股方面，Tesla跌1.12%、Nvidia挫0.97%、Amazon跌0.42%；蘋果公司（Apple）跌0.17%。

數據方面，美國首次申領失業救濟人數按周減少2.3萬人，跌至20.6萬人，少於市場預期的22.5萬人；續領人數按周增加1.7萬，增至186.9萬人，則多於市場預期的186萬人。

【22:45】油價升逾2% Bitcoin現報6.6萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶66.51美元，升1.46元或2.24%；倫敦布蘭特期油每桶報71.79元，漲1.44美元或2.05%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報66,282.52美元、24小時內跌近2%。