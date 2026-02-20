高盛調高港樓價升幅預測　料全年可升12%　調高恒地目標價逾倍

高盛上調本港今年樓價預測，將今年樓價升幅預測由5%調高至12%，預計政府推出的簽證及移民政策將帶動需求，又預料受到租金強勁增長，以及按揭利率下降，或令更多人「轉租為買」。



該行亦指出，自2024財年初撤銷樓市辣招後，交易成本降低，亦可能刺激投資需求。

受惠資本市場活躍，高盛預期今年核心中環區寫字樓租金升3%，其他地區則大致持平。該行對零售市場前景較審慎，預計租金溫和增長2%，因來自港人外遊及網購的競爭持續。

股份方面，高盛調高恒地（0012）及信和置業（0083）評級至「買入」，認為兩公司更能受惠香港住宅市場的上升周期。該行將恒地目標價大升102%至39元，上調信置目標價95%至14.6港元。該行並重申新地的「買入」評級，目標價升66%至159港元；

高盛指，3間公司的單位庫存佔市場整體約36%，並有新項目推進，最能受惠於本港樓價復甦。

降長實評級至「中性」

高盛又稱，由於長實集團（1113）本地物業項目有限，英國酒吧業務面對成本壓力及消費者習慣轉變，將長實評級由「買入」降至「中性」，但上調目標價10%至53元。

此外，高盛下調九龍倉置業（1997）及領展（0823）評級，分別降至「沽售」及「中性」，因兩者對零售業敞口較大，且各自面臨公司層面的特定問題或其他結構性挑戰，目標價分別降7%及15%，至28元及41.3元。高盛亦調低港鐵公司（0066）評級至「沽售」，認為集團面對沉重的資本開支上升周期壓力，目標價升15%至36.1元。