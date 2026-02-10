因北上工作甚少回港　長情客488萬沽深井海韻花園　樓價升值2.3倍

二手交投持續，市場再錄長情業主獲利個案。深井海韻花園一伙原則三房改兩房套單位，最新以488萬元成交，呎價約7,746元。原業主長情持貨近25年，帳面勁賺338萬元，單位期內升值約2.3倍。



晉誠地產高級經理李德鴻表示，上述成交單位為海韻花園1座高層D室 ，實用面積630平方呎。單位座向西南，享開揚市景及側海景。內籠方面，原則屬三房間隔，現已改為兩房連套房設計。

↓↓海韻花園1座高層D室↓↓

業主長期在內地工作 低估價4.3%沽出單位

代理透露，原業主因長期在內地工作，少有回港，故決定沽貨。單位自2025年10月放盤，獲同屋苑分支家庭客垂青，主要看中單位裝修合用，議價後由最初叫價的508萬元減至488萬元承接，呎價約7,746元。

參考網上銀行對該物業的估價，中銀估價為497萬元，而恒生估價為510萬元，即該單位最新成交價較估價低最多約4.3%。

長情持貨近25年 樓價升值約2.3倍

資料顯示，原業主於2001年6月以150萬買入，持貨近25年， 帳面獲利338萬，期內樓價升值約2.3倍。