樓價回升都救唔到　Island Residence 660萬蝕沽　一房8年半輸2成

二手市場雖回暖，惟仍有不少早年入市的買家要蝕讓離場。當中西灣河Island Residence 有一伙中層一房以660萬沽出，雖然樓價較一年半前同類單位已回升8%，惟原業主持貨8年半，最終要帳面勁蝕近170萬元離場。



美聯物業助理區域經理鄭琨表示，是次成交為西灣河Island Residence 中層F室，實用面積約393平方呎，屬一房間隔。單位最初以720萬元叫價放盤，經議價後累減120萬元，終以660萬元沽出，呎價約16,793元。

西灣河Island Residence。

同類單位一年半回升8%

至於，新買家為用家， 因鍾情屋苑鄰近港鐵，交通方便，且屋苑質素不俗及會所設施齊備，故決定入市。參考同類成交單位同屬中層F室，實用面積相同，要追溯至2024年9月初，當時以610萬元沽出，反映同類成交在一年半內已升50萬元或8.2%。

8年半帳蝕近170萬

至於，原業主於2017年9月以約828.5萬元購入，持貨至今約8年半，是次轉手帳面蝕讓約168.5萬元，單位貶值約兩成。