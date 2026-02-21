特朗普關稅案敗訴　中大莊太量︰美政府收入減　或影響美債穩定性

美國最高法院於周五（20日）宣布，美國總統特朗普以國際緊急經濟權力法，向外徵入關稅的安排不合法，其後特朗普宣布從美東時間2月24日凌晨開始，對所有貿易伙伴徵收10%關稅，為期150日。有關安排對中﹑港出口及經濟會否帶來新一輪衝擊？中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，從過往經驗，當中美之間關係陷入緊張時，資金及人才未必會選擇前往美國，反而會轉到香港，因此認為今次安排對香港未必是負面。

他亦指出由於日後美國政府關稅收入減少，削弱償還債務能力，或會影響美元及美債的穩定。



莊太量指出，特朗普宣布加徵10%臨時關稅，是因為即將加徵的關稅安排，是為了填補因法院裁決而需要扣減的關稅，而扣減的關稅規模較龐大，所以他認為最終的效果是關稅影響將會下降。加上即將加徵的關稅限期為150日，到時後要再續期便需要國會批准，因此相關關稅影響並非是永遠。

美國總統特朗普在釜山APEC峰會期間會見中國國家主席習近平。（Reuters）

料越南及英國等國家將較「蝕底」

莊太量進一步指出，新的安排對原來被加徵較高關稅稅率的國家，如中國及東南亞國家的產品，日後面臨的關稅稅率，有可能較原來的安排低。反而以往著力討好美國，提出連串條件，以換取被徵收較低關稅的國家，如越南及英國等因此「蝕底」。因為原來訂立的協議是被徵收10%或15%關稅，可是在最新安排下，需要額外被徵收10%關稅。不過他亦指出，原來低關稅的國家經過扣減對等關稅，以及再被加徵臨時關稅後，而互相抵銷。

他表示雖然美國總統是有權宣布，對進口產品徵收最高45%關稅稅率，但是以往透過利用國家安全名義，而對外徵收50%或60%關稅的情況，日後不會再出現。當然政府亦可以利用301調查等貿限制措施，可是調查卻需時。

談及企業要求退稅時，莊太量指出退稅安排需時，預料不會以現金方式退還，而是保留有關企業賬戶，待日後企業需要繳交其他關稅時抵扣。

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量。（黃浩謙攝）

莊太量又指出，美國政府原來預期每年可以獲得3,000億美元關稅收入，目前有可能減少至逾千億美元，若缺乏來自關稅收入，或會影響還債能力，並且對美元及美債的穩定性造成影響。同時亦有機會波及美股，預料美股再上升動力或會削弱。

料新安排對中港無大影響

被問及新安排對中國及香港有何影響時，他指出自去年4月特朗普宣布「對等關稅」後，中國的產品出口並無受衝擊之餘，更見增長，同時從香港出口的產品亦有增長，所以未見有任何負面影響。

至於香港方面，由於以金融為主導，並身處於中美兩國之間。按過往經驗，當中美關係日益緊張，反而資金及人才不選擇美國而轉前來香港，留學生亦因為美國的不穩定而決定來港。隨著事件引起美國國內出現爭拗，認為對香港而言並非是負面。