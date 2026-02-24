摩通料港樓市非「死貓彈」今年樓價可升15%　大行中最樂觀

本港樓市穩步回升，再有大行上調樓價預測。摩根大通把今年樓價升幅預測，由原本升5%至7%，翻倍上調至10%至15%，為大行中最高估算，並估計明年進一步漲約5%。這也是逾一個月以來，6間大行唱好樓市前景，當中至少5間上調樓價預測。



摩根大通把今年樓價升幅預測，由原本升5%至7%，翻倍上調至10%至15%，為大行中最高估算，並估計明年進一步漲約5%。。（蘇煒然攝）

料港樓價明年進一步升約5%

摩通表示，自去年7月轉軚看好香港樓市以來，樓價升勢比預期更佳，並已較去年3月的年內低位反彈超過10%，相信市場周期正進入新階段、由「早期復甦」邁向「擴張」（持續上揚）。該行又形容，樓價已連續47周反彈，應是可持續的復甦而非「死貓彈」。

該行指出，強勁的增長動力是基於股市韌性十足、內地需求大、抑壓需求釋放、3年調整後的恐懼錯失情緒、庫存改善，以及表面上看似供平過租，而且所有利好因素應將在可見的未來持續，加上人口流入，認為樓市會進一步復甦。值得一提，1月傳統淡季的銷售量仍創10年高位，上季超級豪宅成交亦升至全球第二。

推薦買新地 上調目標價至162元

摩通續稱，在樂觀環境下，相信估值標準正由股息收益率轉向資產淨值（NAV）折讓。摩通把新地（0016）評級由「中性」上調至「增持」，目標價由109元調高至162元，估值參考擴張期歷史平均水平，目標價相當於資產淨值折讓率20%；也看好信置（0083）及恒地（0012）。基於把行業NAV平均上修4%及NAV折讓收窄，該行把其追蹤地產股目標價上調13%至49%。

對於政府明天發表新一份《財政預算案》，摩通指出，外界其中兩項對於樓市的關鍵建議，包括進一步放寬印花稅，以及允許市民動用強積金購買首個單位，但整體而言，該行估計政策放鬆的可能性較低，因樓市正復甦，以及政府財政面對壓力；可能性較大的措施，應是加碼放寬投資移民中單一住宅計入投資門檻要求的總投資上限，並適量增加賣地。

花旗料3月小陽春價量齊揚

另外，花旗預期，3月小陽春銷售旺季將迎來更強勁的走勢。今年樓價已升3.7%，成交量表現強勁，過去的周末（21日至22日）十大屋苑二手成交增四成，反映新春後市場迅速反彈，相信3月價量齊走強，將支持地產股股價上漲。該行關注《財政預算案》有否任何利好措施，並期待新地、信置、希慎（0014）、新世界（0017）及冠君（2778）於業績發布會上可能有積極的訊息。