財政預算案2026｜研究向在港進行黃金交易及結算機構予稅務優惠

【財政預算案2026】財政司司長陳茂波將於今日（2月25日）上午11時宣讀新一份財政預算案。在財政預算內，陳茂波公布有多項措施，鞏固香港國際金融中心地位，當中包括要發揮香港獨特優勢，推進人民幣國際化。



他指出「十五五」規劃建議提出推進人民幣國際化，提升資本項目開放水平。香港會發揮獨特優勢，積極配合國家發展策略，具體措施包括：人民幣業務資金安排的總額度在月初倍增至2,000億元人民幣，有助推動金融機構便利企業和客戶在貿易及跨境業務等更廣泛使用人民幣；推動人民幣與其他區內貨幣實現更便捷的外匯報價及交易，減低交易成本；定期發行不同年期的人民幣債券，以豐富離岸人民幣市場產品和完善離岸人民幣債券收益率曲線；聯同業界積極拓展離岸人民幣利率曲線的構建，研究強化短中期利率市場價格發現功能的具體措施；以及吸引高質量發行人增加在香港發行人民幣債券，開拓新興市場，促使更多跨境人民幣交易在港進行。

積極與內地研究加快落實推出國債期貨

他亦指出，為豐富互聯互通，會積極與內地研究加快落實在港推出國債期貨、將房地產投資信託基金（房託基金）納入互聯互通、將人民幣交易櫃台納入港股通，以及探索持續優化債券通。

談及香港證券市場發展時，陳茂波指出港交所於2024年9月實施「打風不停市」安排以來，有7個交易日在惡劣天氣下如常開市，確保了市場流動性，並帶來約25億元印花稅收入。為持續優化證券市場，吸引發行人和提升市場效率，港交所將推進以下工作：在第一季就修訂「同股不同權」企業上市要求、便利海外發行人第二上市、優化首次公開招股流程，以及為生物科技和特專科技公司申請上市提供更多彈性等諮詢市場；在上半年落實完善結構性產品上市框架，以及就推動「T+1」結算周期的具體實施方案諮詢市場；以及改革證券市場每手買賣單位，以及聯同證監會和業界在年内推出無紙證券市場制度。

為海外企業來港第二上市提供具體指引

他指出亦會推進下一階段改革，包括優化上市公司持續規管架構；為海外公司來港第二上市提供具體指引；納入更多海外市場為認可交易所；以及繼續與市場探討為退市或需特殊處理股份提供場外交易平台。

至於債券市場方面，陳茂波表示證監會和金管局正積極落實去年公布的《固定收益及貨幣市場發展路線圖》，包括促進一級市場發行、提升二級市場流動性及擴展離岸人民幣業務，而債券電子交易平台亦將在下半年推出，進一步鞏固香港作為全球固定收益及貨幣中心的地位。為推動債券市場創新，政府去年第4季第3度發行代幣化債券，總額達100億元，規模為當時全球之冠，並引入代幣化央行貨幣交收選項，為未來融入其他形式的數碼貨幣奠定基礎。我們將繼續定期發行代幣化債券，金管局亦會通過「數碼債券資助計劃」鼓勵更多數碼債券在港發行。

單一家族數目已增逾300間

陳茂波指出在港設立的單一家族辦公室現已超過3,300間。為進一步吸引家族辦公室和基金落戶香港，會優化稅制，包括擴闊「基金」定義以涵蓋特定的單一投資者基金，將數字資產、貴金屬及特定大宗商品等列為可獲稅務寬減的合資格投資。將於上半年提交條例修訂草案，計劃在2025/2026課稅年度起生效。政府及證監會會繼續推動房託基金市場發展，除了爭取盡快落實將房託基金納入互聯互通外，我將於年內提交條例修訂草案，便利房託基金進行私有化或重組。此外，將為準備上市的房託基金寬免轉讓非住宅物業印花稅，預計明年上半年提交條例修訂草案。

提供指引推動債市應用代幣化技術

陳茂波又指出，政府發表了第二份數字資產政策宣言，通過建立整全的監管框架，將香港發展為全球數字資產創新中心。政府會在年內提交條例草案，就數字資產交易及託管等服務提供者訂立發牌制度。香港已實施法幣穩定幣發行人發牌制度，將在下月發出首批牌照。政府及金融監管機構會繼續促進持牌發行人在合規和風險可控的情況下，探索更多應用場景。證監會亦將在充分保障投資者的前提下，進一步促進香港數字資產市場的流動性，為專業投資者提供更多產品和服務，並會建立加速器以加快推動市場創新。為配合債券市場應用代幣化技術，政府將提供指引，釐清債權證持有人登記冊可用分布式分類帳備存，並探討以電子形式簽署發行文件，以及推動不記名債券電子化。

建一站式多元資產交易後證券基礎設施

至於強化市場體系方面，陳茂波指出金管局旗下的迅清結算和港交所已開展研究，建立一站式多元資產交易後證券基礎設施，涵蓋內地與香港的股票及債券，以促進跨產品及跨地域的抵押品互通，有助提升市場流動性及參與者的風險管理。同時為便利投資者通過CMU持有證券，進行全球資產配置，迅清結算正積極聯通多個地區的中央證券託管平台，阿拉伯聯合酋長國中央銀行已成爲CMU會員。CMU亦將啟動與瑞士SIX的聯網，並首次推出股票交易後服務，讓投資者能更高效地管理多元化資產組合。為推動金融科技應用及提升資產管理市場效率，迅清結算年內會建立數字資產平台，支持數字債券的發行和交收，並逐步擴展至其他數字資產，以及連接區内其他代幣化平台，鞏固香港在數字資產方面的領先地位。

最近黃金價格暴漲，引發不少人搶購。（網絡圖片）

協助黃金業界成立行業協會

至於建立國際黃金交易市場方面，繼年初與上海黃金交易所簽訂合作協議，並建立香港黃金中央清算系統，將研究為在港進行黃金交易及結算的合資格機構提供稅務優惠；協助業界成立行業協會，匯聚資源、加強推廣，並拓展與海內外業界的聯繫；以及協助業界了解黃金市場最新發展和掌握相關技能，並建立培訓架構。

港投公司行政總裁陳家齊。（黃寶瑩攝）

適時注資港投公司

談及港投公司時，他指出成立港投公司既為財政儲備爭取中長期投資回報，亦可牽引更多前沿科企及耐心資本匯聚香港，促進「政、產、學、研、投」跨界別深度合作，加速構建香港創新科技生態圈和重點策略產業鏈的發展，提升競爭力和促進經濟多元發展。港投公司全面營運至今，累計投資超過190個項目，主要包括硬科技、生命科技、新能源及綠色科技等範疇，其中10間企業已在港上市，另有超過20間正籌備今年上市。港投公司每1元的投資成功帶動超過8元的長期資本跟投，高效匯聚國際市場的耐心資本力量，合力推動前沿科技加速發展和應用創新。考慮到港投公司620億元的起始資金已大致分配，會適時注資，進一步推動創科發展和產業羣聚。

在財政預算案中，陳茂波指出 RISC-V是新一代芯片底層技術，其開源的特性打破了傳統技術封閉的限制，正推動更多元化的創新探索，引領全球芯片設計與應用的變革。港投公司通過戰略投資及與領先企業合作，積極推動RISC-V技術研發及產業落地，包括與這些企業聯合成立香港RISC-V聯盟，匯聚產業、學術與投資界在大灣區進行跨界別合作及國際協作。

稱港交所檢視上市規定便利航天企業上市

陳波又表示「十五五」規劃建議提出加快建設航天強國，國家航天局亦提出推動商業航天企業有序出海。香港可協助內地航天產業與全球市場對接，並提供科研、融資、風險管理及法律等專業服務。引進辦將牽頭物色合適的航天企業來港發展。已要求港交所檢視相關上市規定，便利和吸引更多航天企業來港上市。

陳茂波表示，政府在InnoHK下成立香港太空機械人與能源中心，參與國家嫦娥八號任務。該中心研發的多功能月面作業機械人，已進入航天器初樣測試階段，這技術可望拓展至地面應用。「創新及科技基金」亦提供逾1億元，支持大學六個研發項目。此外，基金支持的香港中文大學「港中大一號」衞星，已成功發射並進入預定軌道。

另外，低軌衞星可支持高端產業發展，港府會積極擴展通訊基建，簡化牌照制度，推動未來6G 應用。

與沙特和埃及探討新投資協定

陳茂波指出，香港會加強發揮共建「一帶一路」關鍵節點角色，聯同業界深耕東盟、中東市場，探索中亞、南亞及北非市場潛力。同時，會締結更多自貿協定和投資協定。已分別與卡塔爾、孟加拉國和秘魯完成投資協定談判，並正與沙特阿拉伯和埃及探討新投資協定。

香港共簽訂55份全面性避免雙重課稅協定，包括去年與約旦、馬爾代夫、挪威和盧旺達的協定。我們會持續拓展協定網絡。同時會繼續主動聯繫「一帶一路」地區的主管單位，為香港企業和專業服務爭取更多項目配對機會，鼓勵及協助外地機構來港路演。我們會組織外訪和項目對接活動，推廣香港專業服務。

為進一步吸引企業落戶香港，陳茂波指出，去年《施政報告》提出制訂促進產業和投資的優惠政策包。政府已就此制訂初步框架，會考慮企業的所屬行業和技術水平、為香港帶來的經濟貢獻和就業機會等。政策工具包括批地安排、財政資助或稅務減免，優惠稅率為半稅或5%，將於年內提交條例修訂草案。稅務政策是經濟競爭力的重要一環，近年國際稅務環境不斷改變。會成立並主持「稅務政策諮詢委員會」，廣納工商專業界別人士的意見，使香港的稅務政策更好支持經濟發展。

他亦指出香港國際機場是全球最繁忙的貨運機場，去年貨運量突破500萬公噸。客運量達6,100萬人次，按年上升近15%。政府會與具發展潛力的地區，如中東、中亞、非洲及南美洲等，爭取訂立新民航協議及擴展航權，進一步提升香港作為國際航空樞紐的競爭力

