財政預算案2026｜港交所稱與證監會緊密合作　提升港市場吸引力

財政司司長陳茂波今日（25日）在立法會宣讀新一份財政預算案，當中有多項措施如豐富互聯互通等措施，以及為在港進行黃金交易與結算的合資格機構提供稅務優惠等措施，以鞏固作為國際香港金融中心地位。



港交所﹕預算案措施助鞏港金融中心地位

港交所（0388）主席唐家成指出﹕「香港交易所歡迎財政司司長於2026-27年度政府財政預算案中提出的多項措施，當中涵蓋了一級市場和二級市場以及多個資產領域的市場改革，將進一步鞏固香港作為全球領先國際金融中心的地位，也突顯了特區政府對提升香港金融市場長期競爭力、韌性和全球影響力的決心。我們感謝特區政府一直以來的支持，並期待繼續與特區政府和所有持份者合作，推動香港作為國際金融中心的可持續發展。」

香港交易所集團行政總裁陳翊庭表示：「作為亞洲金融市場的核心基礎設施，香港交易所致力透過深化市場互聯互通、構建多元資產生態圈、提升市場韌性和效率等戰略，鞏固香港作為國際金融中心的重要地位。香港交易所歡迎財政司司長今日在財政預算案中提出的各項舉措，期待與香港證監會及市場各方緊密合作，持續推動產品創新，引領市場探討改革，進一步提升香港資本市場的吸引力，為發行人、投資者、香港社會及全球金融市場創造更大機遇。」

保監局（資料圖片）

保監局支持政府延長人才培訓計劃

至於保監局主席姚建華則指出﹕「保監局在鞏固香港作為領先的國際金融中心地位方面取得重大進展，包括推動成立專屬自保公司、促成發行巨災債券、鼓勵採用人工智能、培育海事保險發展、達致主要保險集團遷冊來港，並擬議修訂風險為本資本制度以鼓勵基礎設施投資。」 他強調：「由於充足的人才供應是成功落實上述政策措施的關鍵因素，我們大力支持政府延長『提升保險業人才培訓計劃』三年。」

德勤﹕提升特專科企來港上市穩定性

至於會計師事務所德勤，其中國華南區主管合夥人歐振興表示﹕「今次預算案為香港資本市場注入了強大的進化動力。透過優化上市制度、縮短結算周期及推行證券無紙化，政府正精準地為市場『提速、增量、降本』。這一系列舉措不僅大幅提升生物科技及特專科技企業來港掛牌的確定性，更全方位從制度面構築一個更具國際化、高流動性且『立體化』的金融生態圈。這套改革組合拳將鞏固香港作為全球領先集資平台的戰略地位，為投資者與發行人創造雙贏局面。」

歐振興又指出﹕「高度歡迎預算案提出便利航天企業來港上市的舉措。航天產業作為國家戰略與商業創新的關鍵交匯點，其高研發強度與長投資周期的特性，正需要香港發揮國際金融中心優勢，提供更多元的融資渠道與風險管理支持。這不僅精準對接國家『航天強國』的戰略藍圖，更標誌著香港資本市場正加速構建更具前瞻性的高增值產業佈局。我們將能有效促進科技與資本的深度融合，鞏固香港作為全球航天產業融資與戰略擴張的首選平台。」

畢馬威﹕增港成「引進來、走出去」平台吸引力

另一間會計師事務所畢馬威合夥人何家輝表示，政府計劃優化企業財資中心稅務優惠，有助提升香港「引進來、走出去」平台吸引力。建議放寬現行利息支出扣除限制，令財資中心制度更具競爭力，吸引跨國企業在港設立區域財資基地。

證券及期貨專業總會﹕政府展現銳意改革決心

至於香港證券及期貨專業總會會長陳志華則指出，是次預算案符合預期，在多個關鍵領域積極回應了業界的建議，展現出政府銳意改革、鞏固及提升香港國際金融中心地位的決心，同時樂見政府積極採納業界建議，將繼續與監管機構及政府專班溝通，共同推動人民幣產品線擴展及跨境結算便利化。總括而言，新一份財政預算案在多個層面積極回應了業界的聲音，推出了一系列具前瞻性和針對性的措施。香港證券及期貨專業總會將一如既往，支持有利於行業及國家發展的政策，並期望與政府及監管機構保持緊密溝通，就各項措施的具體落實提供專業意見，共同把握「十五五」機遇，攜手鞏固及提升香港國際金融中心的地位。