財政預算案2026｜港交所等金融及證券界回應　一文看清

財政司司長陳茂波今日（25日）在立法會宣讀新一份財政預算案，當中有多項措施如豐富互聯互通等措施，以及為在港進行黃金交易與結算的合資格機構提供稅務優惠等措施，以鞏固作為國際香港金融中心地位。



陳清霞﹕公共財政狀況改善較預期理想

行政會議成員陳清霞指出，這份預算案是現屆政府第四份財政預算案，正值國家「十五五」規劃開局之年，也是香港經濟穩步向好的關鍵時期。陳清霞認為，最令人鼓舞的是，香港公共財政狀況改善較預期理想。受惠經濟向好及稅收增加，加上強化版財政整合計劃漸見成效，2025/26年度經營帳目提前恢復盈餘，綜合帳目大致平衡。正如行政長官所言，這反映特區政府落實財政整合達到成效，公共財政改善較預期快。在全球地緣政治局勢緊張、外圍環境複雜多變的背景下，香港能夠交出這份成績單，既印證了審慎理財原則行之有效，也為預算案中各項策略性投資提供了堅實支撐。

她又指出在金融方面，預算案涵蓋證券、債券、離岸人民幣、資產管理、數字資產等範疇，包括優化家族辦公室稅制、訂立數字資產交易及託管發牌制度等，在鞏固傳統優勢的同時拓展新興領域，增強香港作為「引進來、走出去」的平台功能，有助鞏固香港全球金融樞紐地位，助力國家建設「金融強國」。

港交所﹕預算案措施助鞏港金融中心地位

港交所（0388）主席唐家成指出﹕「香港交易所歡迎財政司司長於2026-27年度政府財政預算案中提出的多項措施，當中涵蓋了一級市場和二級市場以及多個資產領域的市場改革，將進一步鞏固香港作為全球領先國際金融中心的地位，也突顯了特區政府對提升香港金融市場長期競爭力、韌性和全球影響力的決心。我們感謝特區政府一直以來的支持，並期待繼續與特區政府和所有持份者合作，推動香港作為國際金融中心的可持續發展。」

香港交易所集團行政總裁陳翊庭表示：「作為亞洲金融市場的核心基礎設施，香港交易所致力透過深化市場互聯互通、構建多元資產生態圈、提升市場韌性和效率等戰略，鞏固香港作為國際金融中心的重要地位。香港交易所歡迎財政司司長今日在財政預算案中提出的各項舉措，期待與香港證監會及市場各方緊密合作，持續推動產品創新，引領市場探討改革，進一步提升香港資本市場的吸引力，為發行人、投資者、香港社會及全球金融市場創造更大機遇。」

保監局（資料圖片）

保監局支持政府延長人才培訓計劃

至於保監局主席姚建華則指出﹕「保監局在鞏固香港作為領先的國際金融中心地位方面取得重大進展，包括推動成立專屬自保公司、促成發行巨災債券、鼓勵採用人工智能、培育海事保險發展、達致主要保險集團遷冊來港，並擬議修訂風險為本資本制度以鼓勵基礎設施投資。」 他強調：「由於充足的人才供應是成功落實上述政策措施的關鍵因素，我們大力支持政府延長『提升保險業人才培訓計劃』三年。」

積金局主席劉麥嘉軒。

積金局﹕歡迎政府接納優化追討拖欠強積金建議

積金局主席劉麥嘉軒歡迎預算案多項延續香港經濟發展良好勢頭和推動香港金融穩健發展的措施，並接納積金局的建議，包括優化積金局追討拖欠強積金供款的程序，以及增加強積金受託人及相關服務供應商在管理強積金基金投資方面的彈性。

她表示：「積金局一向致力保障打工仔女的強積金權益，透過引入兩層（即現有水平和新增水平）附加費的安排，促使違規僱主及早清繳欠款及附加費。這項建議措施可以提高我們追討拖欠強積金供款程序的效能。我們亦會增加業界在管理強積金基金投資方面的彈性，包括更靈活的基金結構及擴闊投資管理職能的轉授，以加強強積金基金分散風險能力和提升市場競爭力，從而惠及強積金計劃成員。」

會財局﹕支持政府金融＋發展策略

會財局歡迎財政司司長陳茂波於2026至2027年度政府財政預算案中提出的各項措施。 會財局主席孫德基表示：「會財局將一如既往，致力鞏固香港作為國際金融中心的領先地位，並全力支持政府的『金融＋』發展策略。加強審計及會計的財務透明度與誠信，有助鞏固市場對本港資本市場的信任。隨著新股市場蓬勃發展，我們的首要任務依然是確保會計專業在財務匯報方面，秉持最高標準的誠信與質素，以加強投資者信心，吸引更多資金匯聚香港。」

銀行學會﹕歡迎對『人工智能+』表示歡迎

香港銀行學會行政總裁梁嘉麗表示：「學會對於財政預算案以『國際金融中心』和『人工智能+』為重點表示歡迎和支持。尤其香港金融管理局與數碼港開展的第二期沙盒測試，探索『以AI對抗AI』應用，充分體現香港銀行業在推動安全及負責任應用人工智能方面的決心與前瞻視野。」

澳洲會計師公會籲政府發不同年期債券

澳洲會計師公會稅務委員會聯席主席劉明揚建議，應善用遷冊制度，吸引海外企業來港設立或擴展業務，並加大推廣力度，向企業介紹相關細節。同時，政府應與預算案提及內地稅務機關磋商，清晰闡明如涉及遷冊公司集團下的內地企業，不會產生內地稅項。對於預算案公佈為落戶相關企業制訂促進產業和投資的優惠政策包，並就政策工具包括批地安排、財政資助或稅務減免，優惠稅率為半稅或百分之五，劉先生認為稅率優惠力度吸引，有助吸引更多企業來港，為香港經濟帶來貢獻，期望政府早日公佈更多實施細節落實推廣。

就政府債務佔GDP總值比率將提升為19.9%，仍處於穩健水平。為支持包括北部都會區在內的基建發展，他建議考慮向國際投資者發行不同年期的債券，並為政府或私人組織為北部都會區基礎設施項目發行的債券的利息收入和處置收益提供免稅。

公會稅務委員會聯席主席王文暉建議，政府可考慮為單一家族辦公室、多家族辦公室及基金經理引入 8.25% 的優惠利得稅率，以提升香港相對其他區內財富管理中心的競爭力。

德勤﹕提升特專科企來港上市穩定性

至於會計師事務所德勤，其中國華南區主管合夥人歐振興表示﹕「今次預算案為香港資本市場注入了強大的進化動力。透過優化上市制度、縮短結算周期及推行證券無紙化，政府正精準地為市場『提速、增量、降本』。這一系列舉措不僅大幅提升生物科技及特專科技企業來港掛牌的確定性，更全方位從制度面構築一個更具國際化、高流動性且『立體化』的金融生態圈。這套改革組合拳將鞏固香港作為全球領先集資平台的戰略地位，為投資者與發行人創造雙贏局面。」

歐振興又指出﹕「高度歡迎預算案提出便利航天企業來港上市的舉措。航天產業作為國家戰略與商業創新的關鍵交匯點，其高研發強度與長投資周期的特性，正需要香港發揮國際金融中心優勢，提供更多元的融資渠道與風險管理支持。這不僅精準對接國家『航天強國』的戰略藍圖，更標誌著香港資本市場正加速構建更具前瞻性的高增值產業佈局。我們將能有效促進科技與資本的深度融合，鞏固香港作為全球航天產業融資與戰略擴張的首選平台。」

畢馬威﹕增港成「引進來、走出去」平台吸引力

另一間會計師事務所畢馬威合夥人何家輝表示，政府計劃優化企業財資中心稅務優惠，有助提升香港「引進來、走出去」平台吸引力。建議放寬現行利息支出扣除限制，令財資中心制度更具競爭力，吸引跨國企業在港設立區域財資基地。

證券及期貨專業總會﹕政府展現銳意改革決心

至於香港證券及期貨專業總會會長陳志華則指出，是次預算案符合預期，在多個關鍵領域積極回應了業界的建議，展現出政府銳意改革、鞏固及提升香港國際金融中心地位的決心，同時樂見政府積極採納業界建議，將繼續與監管機構及政府專班溝通，共同推動人民幣產品線擴展及跨境結算便利化。總括而言，新一份財政預算案在多個層面積極回應了業界的聲音，推出了一系列具前瞻性和針對性的措施。香港證券及期貨專業總會將一如既往，支持有利於行業及國家發展的政策，並期望與政府及監管機構保持緊密溝通，就各項措施的具體落實提供專業意見，共同把握「十五五」機遇，攜手鞏固及提升香港國際金融中心的地位。

老虎證券（香港）﹕措施優化上市平台為市場交投帶來動力

老虎證券(香港)首席運營官王珊 表示：「近年政府持續優化香港上市平台，為市場交投注入動力。預算案提出修訂『同股不同權』企業上市要求、完善結構性產品上市框架、就推動『T+1』結算周期的具體實施方案諮詢市場，以及改革證券市場每手買賣單位等措施，將進一步提升港股的流動性與吸引力，有望吸引更多具備獨特股權架構的全球頂尖科技企業來港掛牌。」

Jobsdb by SEEK﹕全民AI培訓助經濟轉型

就財政預算案提出多項措施推動全民AI培訓，求職招聘平台Jobsdb by SEEK表示歡迎，認為相關措施能有助應對本港正經歷的「技能為本」結構性轉型。