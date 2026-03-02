AI衝擊下　軟件業的生存應對｜伍禮賢

今年2月以來，全球人工智能高速發展對傳統科技領域產生劇烈衝擊，導火線是因為人工智能初創公司Anthropic於旗下Claude Cowork平台推出的能處理企業法律文件的AI工具。相關消息令市場憂慮部分軟件企業未來的市場影響力或將受限，不少軟件股遭受市場資金抛售，更有外國金融界人士更稱為「SaaSpocalypse」，意思是指SaaS（軟件即服務）板塊的末日。



市場恐慌情緒蔓延至港股市場，港股軟件板塊2月初開始大跌，金蝶國際（0268）、美圖（1357）、匯量科技（1860）等均在月內跌近兩成或以上；金山軟件（3888）、中軟國際（0354）等亦跌超過一成。

被稱為繼OpenAI後最具潛力的人工智慧（AI）公司Anthropic表示，將禁止中國控股企業使用其服務，稱此舉是為了防止美國的對手在人工智慧領域取得進展，並威脅美國國家安全。(Reuters)

Anthropic旗下AI工具引發顛覆軟件行業憂慮

市場的恐慌未必空穴來風。以Anthropic新推出的一款法務自動化工具為例，這款工具能自動審閱合同、識別合規風險、生成法律簡報，甚至解讀複雜判刑與案例。外界擔憂人工智能能以相對較低的成本提供合同審查與合規追蹤功能，對傳統法律軟件產生強大衝擊，特別是法律領域科技化，將有機會使市場競爭進一步加劇，可能削弱傳統軟件商的定價能力。

那這是否反映軟件股的末日即將臨近？筆者認為有關現象反映人工智能發展的進度神速，但對軟件板塊的影響將以不同的情況來區分，投資者可從中有實力的軟件股中尋找「被錯殺」的機會。

(一) 面臨生存危機的「靠功能收租」型軟件公司

若軟件產品功能單一、缺乏深度整合，其核心價值被會較容易被坐擁AI大模型的軟件取代，該類「單靠功能收費」型的軟件公司由於自身之商業護城河亦十分脆弱，的確會面臨生存危機。

(二) 以AI為引擎的進化型軟件企業

然而，部份大型軟件公司卻相對能在風暴中穩步前行，甚至加速擴張。該類公司的共同特徵是AI不是附加功能，而是業務骨幹。例如微軟旗下的人工智能軟件Copilot已深度嵌入旗下的產品Office 365、Teams與Azure當中。而阿里巴巴（9988）亦宣佈已把千問App接入阿里生態體系內，令使用者不論在外賣、購物、訂機票、訂酒店等都會應用到AI。筆者認為此舉不僅有利提升使用效率，並可該人工智能完美融入不同的範疇，更有助顯著提高用戶的忠誠度，強化軟件系統的市場佔有地位與定價能力。

(三) 多元化投資於AI的綜合型軟件企業

事實上，人工智能初創公司Anthropic背後的戰略投資者包括有Zoom、Nvidia（英偉達）、Alphabet、亞馬遜等大型龍頭科技企業。同時，港股中的騰訊控股（0700）、百度（9888）亦屬人工智能領域的積極投資者。

這個類別的多元化投資企業，在過往不斷將自身業務範圍往外延伸的過程中，相較於單一AI的軟件企業具備較為廣泛的生態圈，加上銳意染指不同人工智能領域，令其面對行業變化、突發因素發生的時候，能以較靈活的發展策略以作對應，因而防禦能力也會相對較佳。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

