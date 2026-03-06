美對華發動永久正常貿易調查　影響幾何？｜伍禮賢

美國及以色列正式發起對伊朗戰爭，中東局勢頓成亂局，全球投資情緒亦受影響。上周全球股市巨震，除了美股歐股，亞太市場亦出現「火燒連環船」局面，韓國股市更試過單日急挫超過一成。而港股上周最低向下跌穿25000點，為去年八月份以來首次。在中東亂局未有平息跡象之下，預期全球股市將繼續維持較大波動，投資者部署策略上亦不宜過分進取。



上周中東局勢成為市場焦點，很多新聞消息均有提及及分析，這反而可能蓋過一些對市場往後走勢亦具較大影響的關注度。其中之一是一周多前，美國國際貿易委員會（USITC）決定正式啟動一項調查，評估若然美國撤銷對中國的「永久正常貿易關係」（Permanent Normal Trade Relations，簡稱PNTR）地位，對美國經濟造成的潛在影響。本次USITC將不會舉行公開聽證會，公眾意見徵詢期截至到今年四月中，委員會將在今年八月份公布調查結果。

中美關係・中美貿易・中美貿易戰・中美晶片戰：2024年4月24日路透社拍攝的設計圖片，相中可見美國與中國國旗。（Reuters）

2000年授予中國

「永久正常貿易關係」地位是美國於2000年初首次授予中國，通過有關的特殊貿易地位身份，中國輸往美國的商品得以享受與其他世界貿易組織成員國的同等低關稅待遇。而現在USITC是評估，如果美國取消中國「永久正常貿易關係」，並往後逐步提升對華關稅之下，未來六年內對經濟所產生的影響。

這個調查結果，或對往後中美關稅走向具較大影響。若然調查數據反映，增加對華關稅，將對美國經濟產生較大的衝擊，相信或對現時美國以關稅措施作為對華施加影響力表現的一種限制；相反，若然調查結果偏面地認為對美經濟產生影響不明顯，則往後對華關稅政策或再起波瀾。筆者認為，從2025年美國所推「對等關稅」的情況來看，增加關稅壁壘政策對美國是「損人不利己」的效果。但若然以意識形態優先，未來再加關稅，料對全球經濟帶來的影響亦需提防。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

