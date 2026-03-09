伊朗局勢｜港股全日跌348點　滙豐挫4%　北水淨流入破頂達372億

中東局勢持續升溫，更引發投資者對全球能源供應出現不穩的憂慮，推動油價升破100美元關，並且觸動投資者避險情緒，拖累亞洲股市全面下挫。



【16:25】恒指全日跌348點

港股全日挫348點，收市報25408點，國指跌46點，報8581點，科指跌5點，報4941點，成交額為3,923億元。

北水今日流入金額為372億元，創歷來紀錄。

油價急升推動油股上揚，中海油（0883）升3.3%。同時油服及石油設備股亦受惠，中石化服務（1033）升2.6%，山東墨龍（0568）升25%。

原油ETF亦獲投資者追捧，三星原油期（3175）升23.78%，FGX原油（3097）升27%。

金融股紛紛下跌，港交所（0388）跌1.9%，滙豐（0005）跌3.9%，渣打（2888）跌5.2%。

科技股方面，騰訊（0700）跌0.6%，阿里（9988）跌1.5%，收市報128.7元，美團（3690）逆市上揚，收市報78.7元，升2.4%。

航空股方面，國泰（0293）跌5.1%，收市報12.18元。

【15:50】南向資金淨買入360億港元

港股尾市升幅持續收窄，港股現報25376點，僅挫381點或1.47%，而科技更只挫0.3%。大市成交額3,738億元。

同時，南向資金淨買入360億港元，創最高單日淨買入記錄。

【15:16】日股全日跌5.2%

油價飆升重創日本股市，日經225指數盤中一度跌7.57%報51407.66點，創1月9日以來新低；最終收跌5.2%，報52728.72點，創2025年4月7日以來最大單日跌幅。日經225指數年內累計漲幅收窄至4.75%。

港股方面，恒生指數最新報25266點，跌490點。

北水繼續南下買貨，北水淨流入超過290億元。

【13:53】油價升幅大為收窄

受G7聯合釋放石油儲備的消息影響，國際油價漲勢回落，WTI原油漲幅從30%收窄至不足15%，布倫特原油現漲14%。

據《路透》報道，日本已向鹿兒島誌布誌國家石油儲備基地下達備戰指令，動儲信號空前明確。更令市場震動的是，日本或將繞開IEA、不依賴美國協調，單獨釋放儲備，這將是其戰後能源政策的歷史性轉變。

南下資金淨買入港股達200億元。

【13:43】印度盧比匯價創新低

G7據報將會舉行緊急會議，釋放應急石油儲備，消息傳出後，油價升幅即時收幅至不足20%。

港股跌幅亦隨即收窄，恒生指數最新報25266點，跌491點。

個股方面，中海油（0883）逆市升4.2%，長和（0001）跌3.7%，報130.2元，友邦（1299）最新跌4.8%。

亞太區股市方面，日股跌3,331點，報52289點；韓股跌415點，報5168點。

印度股市開市初段隨外圍向下，Nifty 50指數開市半小時跌679點或2.8%，報23,770點。印度孟買指數跌2.7%，報76,762點。印度盧比跌至92.342兌一美元，創下歷史新低。

【12:47】納指期貨挫逾500點

美國三大指數期貨全面下挫，其中道指期貨跌965點，跌46552點，標普指數期貨跌125點，報6618點，納指期貨跌543點，報24127點。

油價續於高位徘徊，布期特期油最新報115.99美元，升25.14%；紐約期油最新報115.41美元，升26.96%。

貴金屬價格受壓，紐約期金每盎司最新報5,098.3美元，跌1.17%，現貨金每盎司最新報5,091.19美元，跌1.56%

【12:07】港股半日跌656點

港股受到外圍市況急挫拖累，半日跌656點，中午收市報25101點，國指跌157點，報8470點，科指跌115點，報4831點，成交額為2,193億元。

油股逆市上揚，中石油（0857）升3.6%。

航空股紛紛下挫，東航（0670）跌7.1%，國泰（0293）跌6%，南航（1055）跌5.5%。

科技股方面，阿里（9988）跌4%，騰訊（0700）跌1.6%。

金融股方面，滙豐（0005）跌3.6%，報130.3元，渣打（2888）跌5%，友邦（1299）跌5.5%。

【11:26】恒指跌665點

布蘭特油價一度飈升28%，至每桶118.73美元，創2020年4月以來盤中最大漲幅；紐約原油漲幅一度高達31%。

恒生指數最新報25092點，跌665點。

航空股紛紛下挫，南航（1055）挫6.9%，東航（0670）跌7.5%，國航（0753）跌8.1%。

東方航空。（新華社）

【10:55】港股跌625點

恒生指數最新報25131點，報625點，報1,660億元。

地產股全面下挫，新地（0016）跌7.3%，131.7元，新世界（0017）跌5.9%，長實（1113）跌3.6%。

金融股方面，滙豐（0005）跌3.8%，報130元。

【10:14】油價升至114美元

油價持續攀升，紐約期油最新報114.84美元，升23.94美元或26.34%；布蘭特期油最新報114.36美元，升21.67美元或23.38%，或創下單日升幅紀錄。

市場策略師Michael McCarthy指出，打擊煉油廠的威脅非常令人擔憂，因爲這指向最糟糕的經濟局面。全球15%至20%的石油供應若被切斷，不僅會拖累全球所有經濟體的增長，還會引發通脹衝擊。而通脹疊加增長放緩，便是滯脹，那將是一場經濟災難。

恒生指數最新報25034點，跌722點。

【09:40】港股跌幅曾擴大至逾800點

港股跌幅一度擴大至逾800點，最新報24964點，跌792點。

中石油（0857）逆市升4.9%，報10.91元。

航空股明顯受壓，國航（0753）瀉9.3%。

航運股方面，東方海外（0316）跌1.7%。

【09:22】阿里低開4%

亞太區股市遭遇黑色星期一，全線暴跌。其中，韓國綜合指數一度暴跌近8%，日經225指數跌近7%(狂瀉逾3,700點)，台灣加權指數跌超6%，澳洲標普200跌超4%。

受到亞太區股市全面下挫拖累，恒生指數低開681，報25705點，國指最新報8483點，低開189點，科指最新報4760點，低開187點。

油價急升帶動油股造好，中海油（0883）高開8%，中石油（0857）高開7%。

金融股方面，滙豐（0005）低開5%，報128.4元。

科技股方面，阿里（9988）低開4.2%。

金礦股方面，紫金（2899）低開5.3%。

【09:10】道指期貨曾瀉1100點

道指期貨於亞洲交易時段跌幅一度擴大至逾1,100點，最新報46574點，跌927點。

至於日經225指數波動率指數上漲19.5點，至60.56。

韓國KOSPI 200指數期貨再度觸發熔斷機制暫停交易。

【09:04】台股低開超過6%

台股低開，台灣加權指數跌超6%，報31529.36點。

【08:42】金價下挫逾2%

紐約期油及布蘭特期油於今日（9日）亞洲交易時段，均企穩107美元，升幅分別為18.18%及16.47%。

隨著油價急劇抽升，環球投資者更傾向將資金泊入具有避險功能的美元，反映美元走勢的美匯指數，最新報99.589，升0.61%。

黃金價格回落逾2%。（網絡圖片）

投資者亦積極拋售股票，日本股市早段瀉3,473點或6.24%，報52147點。韓股最新報5252點，跌5.96%或332點。至於俗稱「黑期」的新加坡恒指期貨跌792點，報24955點。

商品市場方面，黃金價格向下，紐約期金每盎司最新報5,047.9美元，跌110.8美元或2.15%，現貨金每盎司最新報5,045.27美元，跌2.45%或126.47美元。

債市方面，美國10年期債孳息率最新報4.19厘，升5點子。