保誠去年新業務價值增12%至27.8億美元　派第二次中期息18.89美分

保誠（2378）公布截至去年底止全年業績，按固定匯率基準，以傳統內含價值計算的新業務利潤按年增長12%至27.8億美元。公司指出得益於年化新業務保費的6%增長及利潤率的提升。



公司又表示，於19個壽險市場中，有13個市場的新業務利潤在年內有所增長。新業務利潤率提升2個百分點至42%。

該公司宣布派第二次中期息18.89美分，增16%。

保誠指出，年內香港的新業務利潤增長12%，主要來自本地客戶及中國內地遊客以及代理渠道及銀行保險渠道的銷售額增長及利潤率提升。保誠表示充滿信心，相信本地和中國內地遊客的需求將持續增長，並仍然認為香港業務將持續錄得優質增長。

保誠中國內地合資企業的新業務利潤增長27%，源自下半年強勁的年化新業務保費增長。公司持續推動轉型，新代理商招募人數達到雙位數增長，並與策略夥伴中信深化合作，專注於其前50家門市，加快了銷售勢頭，並驅動更強的執行力和生產力。

該公司預計，2026年在包括新業務利潤、基於經調整經營溢利的每股基本盈利以及有效保險和資產管理業務產生的經營自由盈餘在內的三大關鍵指標將再下一城，再次實現雙位數增長。

展望未來，將繼續專注於優質的可持續增長、嚴謹的資本配置以及為股東創造長期價值。將2025年的增長勢頭延續至2026年，並堅定邁向達成2027年的財務目標。