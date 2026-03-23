恒生銀行去年信貸減值提撥大增近70%　因香港商業房地產仍受壓

已被滙豐（0005）私有化的恒生銀行，於金管局網站刊發的2025年年報顯示，去年股東應佔盈利157.62億元，按年跌14.2%，主要由於年內預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥大增逾68.6%至80.49億元，主要是與香港商業房地產有關，包括新違約風險準備增加、資產質素信貸遷移、非住宅物業供過於求對租金及資本價值造成下壓等因素所致。



預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥升68.6%

恒生表示，香港商業房地產貸款組合的預期信貸損失準備有所增加，是由於信貸質素負面遷移及抵押品價值受壓。信貸質素的負面遷移主要發生在有抵押貸款組合，不過遷移速度在第四季已經放緩。

該行並提到，市場環境仍充滿挑戰，估值受壓及流動性資金限制的情況可能在短期內持續，尤其是中型及非投資級別的公司。然而，近期市場氣氛回暖，預期將逐步帶動現金流及流動資金改善，並開始出現復甦跡象。惟零售地產市場的全面復甦尚需一段時間，寫字樓市場供應過剩，預計今年將繼續對租金和資本價值構成壓力。

恒生銀行（資料圖片）

料零售及寫字樓租金及資本價值今年持續受壓

恒生去年淨利息收入下跌6.3%，為288.44億元，淨利息收益率收窄21個基點，至1.99%，主要由於無利息成本資金的收益下降15個基點。由於貸款需求低迷及資金重新配置至收益較低的金融投資，淨息差收窄6個基點，至1.72%。淨服務費收入則升19%，為63.31億元。

該行去年總客戶貸款減少3%，至8,070億元。去年底總減值貸款570億元，較2024年底的510億元，增加逾11.7%，主要反映若干已減值企業貸款的評級下調扣減貸款撇銷。去年底總減值對總客戶貸款比率為7.04%。