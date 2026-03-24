美股｜道指早段跌逾400點後轉漲　油價最新約升4%

儘管美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）推遲對伊朗發電廠及能源基建的攻擊，但投資者對中東局勢的疑慮重燃，美股周二（3月24日）早段下跌，道指曾跌逾400點，其後跌幅收窄，最新轉升逾百點；油價最新約升4%。



圖為2026年3月23日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間3月24日

【00:33】油價約升4%

油價方面，紐約原油期貨現時每桶92.17美元，升4.04美元或4.58%。倫敦布蘭特期油每桶報 99.67美元，升3.75美元或3.91%。

【00:31】道指及標指轉漲 納指仍下跌

道指最新報46,345點，升137點或0.30%；納指最新報21,870點，跌76.點或0.35%；標普500指數現報6,585點，升3點或0.07%。

油價：圖為2026年3月2日，尼日利亞拉各斯（Lagos）一個原油儲槽。 （Reuters）

本港時間3月24日

【22:51】道指最新跌逾150點 微軟挫逾2%

道指最新報46,039點，跌169點或0.37%；納指最新報21,764點，跌182點或0.83%；標普500指數現報6,549點，跌31點或0.47%。

重磅科技股方面，微軟跌2.17%、Amazon跌0.91%、Nvidia跌0.49%%；Tesla漲0.75%、Apple升0.43%。

【22:48】油價升逾3% Bitcoin現報6.9萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶91.59美元，升3.46美元或3.93%。倫敦布蘭特期油每桶報 99.05美元，升3.13美元或3.26%。