長和旗下PPC︰向巴拿馬政府索償額增至逾20億美元

長和（0001）旗下巴拿馬港口公司（PPC）在巴拿馬運河兩端港口的特許經營權，在今年1月底時遭巴拿馬最高法院裁定違憲兼且被取消，其後巴拿馬政府接管有關港口。PPC先後尋求國際仲裁並尋求賠償。PPC發出最新聲明，指出就巴拿馬政府不合法接管巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港貨櫃碼頭，並霸佔公司資產一個月後，擴大了對巴拿馬政府提出之國際仲裁索償，相關索賠金額現已提升至超過20億美元。



PPC指出已於2026年3月24日向國際仲裁院提交補充資料，指出巴拿馬政府在過去一個多月內持續採取極端行政手段，包括強行接管並佔領巴拿馬港口公司兩個貨櫃碼頭、扣押專有及受法律保護的文件，以及一系列相關不當行為，進一步顯示巴拿馬政府針對巴拿馬港口公司已持續逾一年，並不斷升級。巴拿馬政府一再執意對抗，至今未就資產取用或補償事宜予以協調，反而以不實言論針對公司及其資產。

圖為長和旗下巴拿馬港口公司（Panama Ports Company，PPC）在巴拿馬經營的港口，巴拿馬1月30日裁決合約違憲（Reuters）

PPC又指出，有關國際仲裁現正根據國際商會國際仲裁院規則進行。巴拿馬政府一方面持續於當地採取行動針對公司，另一方面卻仍未於國際仲裁程序中提交其首次答辯。事實上，巴拿馬政府曾明確表示尚未委聘法律顧問，並以此作為拖延的理由。如公司早前所警告，巴拿馬政府企圖拖慢國際仲裁程序、將不屬相關合約之第三方拉入本案件中，並且持續其攻擊行動，營造寒蟬效應，威嚇外國投資者。PPC就巴拿馬政府提出之一切事項保留予以回應之權利。