大鴿派聯儲局理事米蘭︰通脹數據令人失望　上調年底利率預測半厘

美國及以色列聯手攻擊伊朗後，後者封鎖作為波斯灣內能源出口主要航道的霍爾木茲海峽，導致油價高企，並引發投資者對通脹難以降至聯儲局目標的憂慮。一向作風鴿派的美國聯儲局理事米蘭（Stephen Miran）表示，鑑於自去年12月發布利率預測以來、出現令人失望的通脹數據，將今年底利率預期上調了0.5厘。



稱油價高企對美經濟影響「零溢出」

米蘭周三在紐約一項活動中解釋，將政策利率預測上調0.5厘並非因為石油和伊朗問題，而是因為他收到的通脹數據，指的是聯邦公開市場委員會（FOMC）在上周政策會議後發布的經濟預測，這使他的利率預期接近於中性，而政策制定者在通脹方面的政策目標問題先前並不突出。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

米蘭說，石油衝擊對美國通脹預期的影響為「零溢出」，但可能會對失業率構成上行風險。

不過曾因發表名為《2028全球智能危機》報告而震散市場的Citrini Research創辦人James van Geelen，最新警告不要放棄減息預期。James van Geelen在一篇帖文中表示，油價飆升很可能會給經濟帶來新的衝擊，且力度足以讓聯儲局不至於加息。

他寫道：「如果油價維持高位，那麼僅僅把利率維持在當前水平就已足夠具有限制性；與此同時，油價會逐步傳導至經濟其他領域並導致可以通過減息來應對的經濟放緩。」他預計聯儲局會忽略這次油價衝擊，不太可能加息。

2022年1月26日，美國華盛頓，圖為聯儲局大樓。（Reuters）

市場人士﹕勿將當前情況與2022年相比

他認為，市場將當前局勢與2022年油價衝擊混為一談，犯了典型的近因偏差錯誤。指2022年的背景是利率處於零下限、CPI超過5%，聯儲局別無選擇，必須大幅加​​息。「我們現在所處的世界截然不同，利率已接近中性水平。」

他強調，加息並不能創造更多石油供給，而在失業率持續上行背景下，聯儲局更不可能選擇收緊政策。「無論是沃什還是鮑威爾，都會選擇忽視這一衝擊——這與當年被迫從零利率起步對抗財政刺激引發的通脹，根本不是同一回事。」

他表示，如果伊朗戰爭在一個月內得到解決，「消費者會略微更疲弱」，但會消退對通脹的擔憂。若戰爭拖延下去，預計股價將下跌，且「財富效應將導致經濟疲弱程度過深，市場將無法再接受聯儲局未來12個月不減息的預期」。

他表示，Citrini正買入擔保隔夜融資利率3個月期貨合約，並沽空美股對沖。